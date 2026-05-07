Entre Ríos fortalece su presencia en la Feria del Libro con autores, editoriales y nuevas presentaciones

La provincia de Entre Ríos tuvo este miércoles una jornada destacada en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026, con presentaciones literarias, participación de autores y una fuerte presencia editorial en el predio de La Rural. El denominado Día de Entre Ríos reunió en la Sala Julio Cortázar a escritores, editores y lectores en una actividad organizada por el gobierno provincial.

Durante la jornada se presentaron Horizonte de sucesos, novela de Mariana Bolzán ganadora del Premio Fray Mocho, y Perros de la lluvia, del escritor entrerriano Ricardo Romero, editado por Azogue Libros.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó la presencia provincial en el encuentro cultural más importante del país y señaló que se trata de “una decisión política del gobernador Rogelio Frigerio y el ministro Manuel Troncoso que Entre Ríos pueda expresar y compartir su potencia, su identidad y sus historias”.

La novela Horizonte de sucesos, de Bolzán, fue seleccionada entre más de treinta obras en la convocatoria federal del Premio Fray Mocho. El jurado destacó “la originalidad de un conflicto cercano a la realidad, el oficio en la construcción del relato y un trabajo agudo en los detalles”. La publicación estuvo a cargo de la Editorial de Entre Ríos.

En tanto, Perros de la lluvia propone una trama atravesada por una Paraná lluviosa y extraña, donde hundimientos inexplicables alteran la vida cotidiana. La novela fue definida por el escritor Jorge Consiglio como una obra que combina lo absurdo y lo ominoso dentro de un “verosímil perturbador”.

Además de las presentaciones especiales, el stand entrerriano —ubicado en el Pabellón Ocre 3017— continúa ofreciendo diariamente actividades con autores y editoriales de distintos puntos de la provincia. Más de treinta escritores participan de la programación surgida de una convocatoria abierta, junto a veinte sellos editoriales independientes y universitarios.

Actividades para el viernes, sábado y domingo

La agenda continuará este viernes 8 de mayo con las presentaciones de Camilo Gaitán y su libro Acosadas, nunca sometidas, a las 16; mientras que a las 18 será el turno de Belén Zavallo con Silbido hacia el fuego y Ferny Kosiak con Piel.

El sábado 9 de mayo se presentará a las 16 Gastón Fleita Moreyra con Brig. Gral. Miguel Gerónimo Galarza; y a las 18 Walter Friklee compartirá Reflexiones de ¡Película!.

En tanto, el domingo 10 de mayo, a las 16, Víctor Hugo Acosta presentará El entrerriano Borges. Padre de Jorge Luis; y a las 18 cerrará la jornada Rita María Esther Quinodoz con Imaginación.

La participación entrerriana en la feria se extenderá hasta el 11 de mayo con actividades diarias y presencia permanente de editoriales de Paraná, Gualeguaychú, Chajarí y otras localidades de la provincia.