Rugby: el entrerriano Juan Bunge Fabre disputará el Sudamericano M18

El rugbier surgido de Colón RC, actualmente jugador del CAE, fue convocado a la selección argentina.

El colonense Juan Bunge Fabre fue convocado para integrar uno de los seleccionados argentinos de rugby de Menores de 18 años (M18) que disputará el Campeonato Sudamericano. El jugador del Club Atlético Estudiantes (CAE), competirá en el Hipódromo de Rosario desde el martes 24 hasta el viernes 27 de marzo.

A fines de 2025, el rugbier formado en Colón RC fue convocado para participar de los entrenamientos en la Academia del Litoral en el Club Gimnasia y Esgrima de Rosario. Ahora, dará un nuevo paso en su trayectoria deportiva.

En esta oportunidad, Argentina presentará dos equipos y competirá con Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay. Los partidos se disputarán en dos tiempos de 35 minutos en la primera jornada, y 20 minutos en la segunda.

Desde que el torneo empezó a jugarse en la modalidad M18, Argentina se consagró en las pasadas seis ediciones: Asunción 2018, Montevideo, Asunción 2019, Río Segundo 2023 y 2024, y La Rioja 2025.

Fixture

Martes 24 de marzo

P1 | 18: – Chile vs. Uruguay

P2 | 19.40– Argentina 1 vs. Argentina 2

P3 | 21.10– Paraguay vs. Brasil

Viernes 27 de marzo

P4 | 10.30– Ganador P1 vs. Perdedor P2

P5 | 11.05 – Ganador P2 vs. Perdedor P3

P6 | 11.55 – Ganador P3 vs. Perdedor P1

P7 | 12.45 – Ganador P1 vs. Perdedor P3

P8 | 13.35 – Ganador P2 vs. Perdedor P1

P9 | 14.25 – Ganador P3 vs. Perdedor P2

La lista de 52 jugadores convocados:

Acosta Arocena, Valentín (Atlético del Rosario – Unión de Rugby de Rosario)

Acrich, Nicanor (CUBA – URBA)

Acuña, Nicolás (Tucumán Rugby – Unión de Rugby de Tucumán)

Allende, Nicolás (Universitario – Unión Cordobesa de Rugby)

Alonso, Tomás (San Ignacio – Unión de Rugby de Mar del Plata)

Aramburu, Salvador (Urú Curé – Unión Cordobesa de Rugby)

Baldi, Francisco (Universitario – Unión Sanjuanina de Rugby)

Baudino, Manuel (Buenos Aires – URBA)

Bosio, Walter (Jockey Villa María – Unión Cordobesa de Rugby)

Brunetti, Santino (Liceo RC – Unión de Rugby de Cuyo)

Bunge Fabre, Juan (Club Atlético Estudiantes – Unión Entrerriana de Rugby)

Cabello, Santiago (Urú Curé – Unión Cordobesa de Rugby)

Campitelli, José (Alumni – URBA)

Cid, Juan Martín (Marista RC – Unión de Rugby de Cuyo)

Cocomarola, Joaquín (Aranduroga RC – Unión de Rugby del Nordeste)

Córdoba, Bautista (Universitario – Unión de Rugby de Rosario)

Daireaux, Joaquín (SIC – URBA)

De Carabassa, Blas (Hindú – URBA)

Dechiara, Joaquín (Santa Fe RC – Unión Santafesina de Rugby)

Estévez Benegas, Juan Cruz (Jockey de Rosario – Unión de Rugby de Rosario)

Feijoo, Santiago (Jockey de Tucumán – Unión de Rugby de Tucumán)

Fruttero, Gonzalo (Santa Fe RC – Unión Santafesina de Rugby)

Giardelli, Rafael (San Ignacio – Unión de Rugby de Mar del Plata)

Godoy, Jeremías (Duendes RC – Unión de Rugby de Rosario)

Hygonenq, Felipe (Alumni – URBA)

Katz, Federico (Hindú – URBA)

Krajzelman, Gaspar (La Plata Rugby – URBA)

Laborde, Ignacio (Marista RC – Unión de Rugby de Cuyo)

Lalor, Tomás (SIC – URBA)

Lanusse, Faustino (Newman – URBA)

Louge, Juan María (Remo – UROBA)

Macadam, Simón (Universitario – Unión de Rugby de Mar del Plata)

Mackey, Santiago (Jockey de Rosario – Unión de Rugby de Rosario)

Maris, Juan Bautista (Tucumán Rugby – Unión de Rugby de Tucumán)

Martos Rodríguez, Santiago (Jockey de Salta – Unión de Rugby de Salta)

Moreira, Facundo (Regatas Bella Vista – URBA)

Moreira, Tobías (CRAI – Unión Santafesina de Rugby)

Narváez, Federico (Atlético del Rosario – Unión de Rugby de Rosario)

Nicotra, Santino (Universitario – Unión de Rugby de Tucumán)

Olguín Álvarez, Bautista (Deportiva Francesa – URBA)

Quiñonez, Yoshitari (San Patricio – Unión de Rugby del Nordeste)

Quiroga, Cruz Facundo (Pucará – URBA)

Rimini, Augusto (Santiago Lawn Tennis – Unión Santiagueña de Rugby)

Russo, Timoteo (Hindú – URBA)

Sagarna, Antonio (SIC – URBA)

Salaberry Páez, Rodrigo (Hindú – URBA)

Salas, Rafael (Añatuya RC – Unión Santiagueña de Rugby)

Schiavi, Lucas (Taraguy RC – Unión de Rugby del Nordeste)

Sirota, Juan Pedro (Los Tilos – URBA)

Soiza Piñeyro, Francisco (SIC – URBA)

Usin, Fidel (Universitario – Unión Sanjuanina de Rugby)

Viera Ortiz, Santino (Universitario – Unión de Rugby de Tucumán)