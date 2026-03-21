Cinco partidos dan continuidad a la Liga Profesional

Lanús y Vélez se medirán en el encuentro que abrirá la fecha de la Liga Profesional.

Este sábado se disputarán cinco encuentros correspondientes a la 12ª fecha de la Liga Profesional. La jornada que comenzó con dos partidos este viernes tendrá cuatro encuentros por la Zona A y uno por la Zona B durante esta jornada.

15.30: Vélez - Lanús (Zona A)

En el estadio José Amalfitani, Vélez Sarsfield recibirá a Lanús a partir de las 15.30 en el marco de la Zona A. El encuentro contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo, acompañado en el VAR por Laura Fortunato. La transmisión del encuentro, en tanto, correrá por cuenta de TNT Sports.

El Fortín, único invicto del torneo, suma 22 puntos y lidera la tabla de posiciones de su grupo luego de su última victoria ante Platense por 2-0. El Granate, por su parte, viene de golear a Newell’s por 5-0 y suma 15 unidades, con las que está en la quinta posición. Debe tenerse en cuenta que el conjunto de Mauricio Pellegrino todavía debe su partido de la sexta fecha ante Argentinos Juniors.

Aún sin confirmación en las formaciones se podrían dar las presencias de los concordienses Lucas Robertone y Walter Bou. El primero lo haría con la camiseta de la V Azulada; el segundo, con la del Granate.

17.45: Newell’s - Gimnasia (Mendoza) (Zona A)

Uno de los dos encuentros que comenzará a las 17.45 por la Zona A se disputará en el estadio Coloso Marcelo Bielsa. Newell’s recibirá a Gimnasia de Mendoza en un encuentro de equipos necesitados de puntos. El partido contará con el arbitraje de Sebastián Zunino y la presencia de Juan Pafundi en el VAR. La transmisión será de ESPN premium.

La Lepra viene de perder por 5-0 ante Lanús, resultado que la dejó en el último lugar de la Zona A y, a su vez, de la tabla anual con apenas tres puntos. El Lobo mendocino, por su parte, suma nueve unidades y viene de perder ante Estudiantes de La Plata por 2-1 en condición de local.

Sin confirmaciones sobre las formaciones, este partido no aguarda la presencia de futbolistas entrerrianos.

17.45: Defensa y Justicia - Unión (Zona A)

El otro encuentro correspondiente a la Zona A que iniciará a las 17.45 será en el estadio Norberto Tomaghello. Defensa y Justicia recibirá a Unión de Santa Fe en un partido que tendrá el arbitraje de Felipe Viola, acompañado por Sebastián Martínez en el VAR. La transmisión de este encuentro estará a cargo del sitio TNT Sports.

El Halcón está cuarto en el grupo con 16 puntos luego de su goleada por 5-2 en el estadio Pedro Bidegain ante San Lorenzo; mientras que el Tatengue viene de igualar con Boca Juniors por 1-1, con lo que también tiene 16 unidades y está tercero por diferencia de gol.

Aunque no hay formaciones confirmadas, se prevé la presencia del villaguayense Marcelo Estigarribia en el ataque del conjunto santafesino, que además contaría con las presencias de los ex Patronato Matías Mansilla y Cristian Tarragona.

20: Independiente - Talleres (Zona A)

El último partido del día por la Zona A será en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Desde las 20, Independiente recibirá a Talleres de Córdoba con arbitraje de Hernán Mastrángelo y presencia en el VAR de Nicolás Lamolina. El partido contará con la transmisión de ESPN premium.

El Rojo suma 14 puntos y está octavo luego de su última derrota ante Instituto por 2-1 en condición de visitante. La T, por su parte, viene de empatar el clásico ante Belgrano por 0-0 con lo que se encuentra en la sexta posición de la zona con 15 unidades.

Todavía no hay una confirmación oficial respecto a las formaciones, pero se presume que el Rojo presentará al ex Patronato Gabriel Ávalos como titular. Además podría decir presente el concordiense Leonardo Godoy.

22.15: Belgrano - Racing (Zona B)

El cierre de la jornada estará a cargo del único encuentro por la Zona B. Desde las 22.15, Belgrano recibirá a Racing en el estadio Julio César Villagra. El árbitro del partido será Andrés Merlos, acompañado en el VAR por Lucas Novelli. La transmisión será de TNT Sports.

El Pirata, que viene de empatar el clásico ante Talleres por 0-0, suma 19 puntos y es escolta de Independiente Rivadavia (20); mientras que la Academia tiene 15 unidades y viene de derrotar a Estudiantes de Río Cuarto por 2-0 en condición de local.

En el Pirata podría ser de la partida el entrerriano Leonardo Morales, decisión que dependerá de Ricardo Zielinski.