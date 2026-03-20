La película más esperada de Netflix ya llegó a la plataforma y es un éxito

La batalla por ser la plataforma de streaming más dominante de la actualidad se vuelve cada vez más intensa entre los canales con más suscriptores. Para esto, muchos apuestan por los viejos éxitos, tal como lo hizo Netflix con una de las producciones más comentadas de los últimos años que finalmente presentó su desenlace.

Este estreno le dio un cierre definitivo a una historia que nació hace más de una década y que tuvo un recibimiento masivo por parte del público. La expectativa por ver el final de este relato logró paralizar a los fanáticos, quienes esperaron años para ver el desenlace del viaje de este personaje que se convirtió en un ícono cultural.

De qué trata Peaky Blinders: El Hombre Inmortal

La película retoma la historia de Thomas Shelby tras los eventos de la sexta temporada de la serie, donde el líder de Birmingham lograba engañar a la muerte una vez más y se alejaba de su familia. Ambientada en 1940, la trama encuentra al personaje interpretado por Cillian Murphy viviendo un exilio en el campo, dedicado a la escritura y alejado de las armas, mientras el mundo se cae a pedazos por la Segunda Guerra Mundial.

La tranquilidad se rompe cuando la Alemania nazi pone en marcha un plan para falsificar libras esterlinas y destruir la economía del Reino Unido. Ante los bombardeos que azotan su país, Shelby debe abandonar su retiro para enfrentar esta amenaza y detener una operación que pone en riesgo el futuro de la nación. El relato muestra cómo el protagonista debe luchar contra sus propios traumas mientras se mete de lleno en el conflicto bélico.

La historia avanza exponiendo la intimidad de un hombre que busca la paz definitiva pero que se ve arrastrado nuevamente a la violencia. Para este cierre, la producción vuelve a contar con figuras clave de la serie como Sophie Rundle, Stephen Graham e Ian Peck, quienes retoman sus papeles históricos.

A su vez, el elenco se renueva con las incorporaciones de Barry Keoghan, Tim Roth y Rebecca Ferguson, sumando nuevas caras a la culminación de la saga.

Netflix: elenco de Peaky Blinders: El Hombre Inmortal

-Cillian Murphy

-Rebecca Ferguson

-Tim Roth

-Stephen Graham

-Sophie Rundle

-Ned Dennehy

-Packy LeeIan Peck

-Jay Lycurgo

-Barry Keoghan

Fuente: Ámbito.