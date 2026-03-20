Se presentará la obra "Mar del Sur", en el marco del 50 aniversario del golpe de Estado

Las compañías teatrales Le Feu y Teastral presentarán la obra "Mar del Sur" este sábado 21 de marzo a las 21 en La Casa de la Cultura de Entre Ríos, ubicada en la intersección de las calles Carbó y 9 de Julio de la ciudad de Paraná. Esta puesta en escena se realiza con el objetivo de conmemorar el 50 aniversario del último golpe de estado cívico-militar en Argentina.

El equipo de trabajo detrás de esta coproducción está integrado por los artistas locales Gabriela Trevisani, Melina Forte, Ezequiel Caridad y Gustavo Bendersky, que entre todos combinaron sus trayectorias para dar vida a este relato sobre la identidad y el crecimiento.

La trama de la obra se sitúa temporalmente en el convulsionado verano de 1989, un periodo marcado en la historia argentina por una crisis energética con cortes de luz programados, hiperinflación y la inestabilidad social manifestado en saqueos y desempleo. En ese contexto de oscuridad y dificultades en el día a día, la protagonista llamada Luna experimenta por primera vez el encuentro con el mar. Acompañada por Fede y Toro, dos jóvenes de su misma edad, la historia recorre la aventura de crecer en una nación que aún lidiaba con las heridas abiertas de su pasado más reciente.

La intención de este montaje es que el teatro siga siendo un lugar de encuentro para charlar sobre lo que pasó durante uno de los procesos más dolorosos que atravesó el país. Por eso, la puesta intenta reconstruir ese clima tan particular y áspero de fines de los años 80, momento en que empieza a retornar de a poco la democracia, pero cuando aun las heridas estaban a flor de piel.

La función se llevará a cabo bajo la modalidad de entrada a la gorra.