Javier Milei volvió a salir del país: llegó a Hungría para participar de un foro organizado por Viktor Orban

En medio de la controversia que sacude al Gobierno por el caso de la estafa $LIBRA y los viajes del jefe de Gabinete y vocero Presidencial, Manuel Adorni; el presidente Javier Milei ya aterrizó en suelo de Hungría. Será para participar, será este sábado, de una nueva cumbre de la organización conservadora CPAC.

Es el cuarto país al que Milei arriba en poco más de una semana, luego de haber visitado Estados Unidos, Chile y España.

En Hungría, Milei participará de un evento organizado por el primer ministro Viktor Orban, con quien el mandatario estuvo en febrero pasado, en otro viaje a Estados Unidos.

Tras su paso por la provincia de Tucumán, luego de disertar en el Foro Económico del NOA, el mandatario retornó a la Ciudad de Buenos Aires para partir unas horas más tarde, a las 00.50, en el ARG 01 desde el Aeropuerto de Ezeiza. Según supo el portal Infobae, el mandatario confirmó su participación en el evento de la CPAC en los últimos días, incluso no figura en la lista de expositores expuesta en la página web, y dejará atrás la agenda mediática argentina marcada por la polémica por los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los movimientos en la causa por la estafa $Libra.

Con alrededor de 20 horas de vuelo, escala incluida en Gran Canaria, esta vez la reducida delegación que lo rodea, integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Relaciones Exteriores, Culto y Comercio Internacional, Pablo Quirno, arribó a la ciudad capital de Hungría pasadas las 16 (hora argentina).

Las actividades en la agenda formal se iniciarán este sábado por la mañana, con un encuentro bilateral junto a su par de Hungría, Tamás Sulyok, a celebrarse en el Palacio Sándor. Poco después, hará lo propio con el primer ministro del país europeo, Viktor Orbán, en el Karmelita Monastery of Buda.

Este sábado los principales exponentes de la derecha global se reunirán en el Centro de Derechos Fundamentales a escuchar la apertura de Orbán, las exposiciones de referentes de la talla de Santiago Avascal, líder de Vox, y el exdiputado de Brasil Eduardo Bolsonaro. Se espera que, como cada edición, el republicano Donald Trump envíe un mensaje especial.

Tras el evento que cuenta con varias ediciones al año, Javier Milei será condecorado con el título “Civis Universitatis Honoris Causa”, en reconocimiento a personalidades por sus “valores y contribuciones significativas a la sociedad, la política o la academia”. Será entregado por el rector de la Universidad Ludovika de Servicio Público, Gergely Deli, en una ceremonia en la que se espera que el mandatario haga uso de la palabra.

Pasadas las actividades, el vuelo especial que transporta a la delegación presidencial retornará rumbo a la Ciudad de Buenos Aires el mismo sábado por la noche húngara con intención de llegar en horas de la mañana del domingo 22 de marzo.

Se trata del tercer fin de semana consecutivo que el Presidente pasará fuera del país, días después de haber visitado Estados Unidos y a posterior, España. Durante el primer viaje, asistió a la “Cumbre Escudos de las Américas”, convocada por Trump y participó de la Argentina Week, y luego disertó en el Foro Económico de Madrid impulsado por Víctor Domínguez, un influencer español ligado al mundo de las criptomonedas y señalado con anterioridad por difundir desinformaciones, publicó el portal Infobae.

En el plano local, Milei afronta el escándalo por la estafa internacional $LIBRA, cuyas últimas revelaciones contradicen las explicaciones públicas que dio el mandatario sobre su papel en la gestación, el lanzamiento y el colapso de la criptomoneda y las derivaciones -cada vez más graves y preocupantes- del nivel de vida que ostenta el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.