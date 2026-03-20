Sigue vigente la búsqueda de una familia adoptiva para tres hermanos

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Entre Ríos (RUAER) se encuentra en la búsqueda de una familia para tres hermanos: dos mujeres de 12 y 16 años y un varón de 14 que presentan discapacidad intelectual. Las personas adultas dispuestas a brindarles amor y cuidados pueden inscribirse a través de este formulario: https://forms.gle/PX8PRQVJ496emxmT8

Se trata de una convocatoria pública con el objetivo de lograr la adopción de estos tres hermanos que desean egresar de la institución donde se alojan actualmente y permanecer juntos. “Es un proceso que se da luego de haber agotado las posibilidades entre los postulantes que están inscriptos en el Registro de la provincia de Entre Ríos y en la red federal conformada por todos los registros del país, sin haber podido hallar una familia que cuente con los recursos y las herramientas necesarias para alojarlos por la vía adoptiva”, explicó la secretaria del RUAER, María Spais.

“Esta convocatoria pública está destinada a personas residentes en Entre Ríos. Tiene la particularidad de que, por un lado, habilita la posibilidad de salir a la comunidad para contar sobre este caso, sin brindar datos identitarios, y por otro lado permite que se postulen tanto personas que ya estén inscriptas en el Registro como aquellas que no lo están”, precisó. Esta acción se enmarca en el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir en familia y en el deber del Estado de agotar todas las medidas a disposición para garantizarlo.

Algunos datos

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, dependiente del Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos, es el organismo encargado de gestionar el listado de personas dispuestas a brindar un hogar a niños y adolescentes que están en situación de adoptabilidad. Las estadísticas evidencian que las condiciones de esa disponibilidad muchas veces no coinciden con las necesidades.

“En el caso que nos ocupa, podemos señalar que llegamos a esta convocatoria pública al no poder hallar postulantes, porque se trata de una situación de tres hermanos, una preadolescente y dos adolescentes, que tienen una discapacidad intelectual. Esto contrasta con la disponibilidad adoptiva de las personas que se presentan en los registros para adoptar”, explicó la secretaria del RUAER.

“Según datos de febrero, casi el 84% de los inscriptos en el Registro de Entre Ríos tiene una disponibilidad adoptiva para niños de hasta 3 años; solamente un 16,33% tiene disponibilidad niños que tengan una discapacidad o una situación de salud y menos de un 5% tiene disponibilidad para grupos de tres o más hermanos. Por lo tanto, casos como el que nos ocupa ahora quedan totalmente por fuera de la disponibilidad adoptiva de las personas que se presentan y esto dificulta la posibilidad de hallar familia para ellos”, agregó.

El caso

El RUAER mantiene abierta la convocatoria pública —exclusiva para residentes en Entre Ríos— para la adopción de dos mujeres de 12 y 16 años y un varón de 14, quienes se encuentran institucionalizados desde hace tres años. El grupo presenta una discapacidad intelectual, por lo que necesita de personas adultas con disponibilidad y compromiso para garantizar los tratamientos requeridos por cada uno, como apoyo escolar, tratamiento psicológico y psiquiátrico, entre otros.

Los tres son autónomos en las actividades de la vida diaria, tanto en su higiene personal, vestimenta, alimentación, etc., aunque requieren acompañamiento de una persona mayor de edad en algunas situaciones de manejo del dinero, traslado en lugares desconocidos y resolución de situaciones problemáticas cotidianas, entre otras.

La adolescente de 16 se encuentra adaptada a la vida en residencia, sin presentar dificultades respecto de las actividades que se le proponen. Le encanta realizar manualidades, por lo que siempre está creando algo con sus manos.

La niña de 12 concurre a gimnasia artística y practica básquet, deporte del que disfruta mucho. Le gusta compartir con sus pares juegos y charlas.

Ambas mujeres van a talleres de cocina, de huerta, de ajedrez y de expresión corporal y se suman cuando surgen otras actividades recreativas.

Al adolescente de 14 le gusta compartir tiempo con los adultos. Es curioso: suele ocuparse de investigar el funcionamiento de las cosas. Le encanta el campo, escuchar música y andar en bicicleta.

Por consultas, comunicarse por WhatsApp al 343 5 329475, por correo electrónico a ruaer@jusentrerios.gov.ar o a los teléfonos (0343) 4209575/576.