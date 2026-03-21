Tucumán venció a Gimnasia y tomó aire en el fondo de la tabla

Este viernes por la noche, el estadio Monumental José Fierro recibió el partido entre Tucumán y Gimnasia de La Plata por la duodécima fecha de la Zona B en la Liga Profesional. El partido contó con el arbitraje de Andrés Gariano, acompañado por Maximiliano Macheroni en el VAR.

En su primera llegada clara, el equipo tucumano logró ponerse en ventaja. Fue tras un tiro de esquina ejecutado desde el costado izquierdo en el que un buen centro de Franco Nicola conectó con la cabeza de Cléver Ferreira. El paraguayo ganó de arriba y con un potente cabezazo venció a Máximo Cabrera y estampó el 1-0 parcial a los 12 minutos.

El Decano pudo ampliar la ventaja en los pies de Leandro Díaz, pero el remate del atacante desde adentro del área dio en un defensor y favoreció la intervención de Cabrera, que pudo rechazar hacia el córner al recostarse hacia el poste izquierdo de su arco.

Luego pudo haber gol de Nicola. El mediocampista uruguayo se escapó por el costado izquierdo del ataque luego de un buen pase en profundidad. Al pisar el área sacó un potente remate cruzado que para su mala suerte se fue por encima del travesaño.

Ya en la segunda mitad del partido, un nuevo tiro de esquina ejecutado por Nicola cayó en el costado derecho del área para la llegada de Maximiliano Villa. El lateral cabeceó en soledad y de pique al suelo, pero no pudo hacerlo hacia el arco.

A Gimnasia el partido le costó horrores, pero tuvo una buena chance luego de asociarse por el costado izquierdo. El último pase fue para Panaro, que al ser presionado por Luis Ingolotti intentó jugar el balón al medio. No tuvo suerte, ya que la pelota dio en el arquero y se fue al tiro de esquina.

Un nuevo desborde por izquierda de Ignacio Fernández terminó en una recuperación del fondo tucumano y un mal rechazo hacia atrás de Ferreira que le dejó la pelota servida dentro del área a Pedro Silva Torrejón. Sin embargo, el disparo del defensor se fue muy por encima del travesaño.

La última también fue para el visitante con un remate a colocar desde afuera del área. Para tranquilidad del público local, el disparo de Maximiliano Zalazar desde la medialuna del área se fue pegado al poste izquierdo del arco de Ingolotti. No pudo ser.

Con el triunfo, Tucumán llegó a nueve puntos y está 13° en su grupo, mientras que el Lobo tiene 14 y se ubica en la octava posición.

En la próxima fecha el Decano visitará a Rosario Central; mientras que al equipo de Fernando Zaniratto le tocará recibir a Huracán.

-SÍNTESIS-

Atlético Tucumán 1-0 Gimnasia (La Plata).



Gol:

12’PT: Cléver Ferreira.



Formaciones:

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Cléver Ferreira, Gastón Suso, Ignacio Galván; Javier Domínguez; Renzo Tesuri, Ezequiel Ham, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz.

DT: Julio Falcioni.



Gimnasia: Máximo Cabrera; Alexis Steimbach, Gonzalo Errecalde, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max; Ignacio Fernández, Nicolás Barros Schelotto, Pablo Aguiar, Manuel Panaro; Marcelo Torres.

DT: Fernando Zaniratto.



Cambios:

15’ST: ingresó Renzo Giampaoli por Gonzalo Errecalde (GIM).

15’ST: ingresó Maximiliano Zalazar por Pablo Aguiar (GIM).

21’ST: ingresó Luciano Vallejo por Ignacio Galván (TUC).

27’ST: ingresó Agustín Auzmendi por Marcelo Torres (GIM).

27’ST: ingresó Franco Torres por Nicolás Barros Schelotto (GIM).

29’ST: ingresó Gabriel Compagnucci por Ezequiel Ham (TUC).

34’ST: ingresó Diego Mastrángelo por Augusto Max (GIM).

44’ST: ingresó Gianluca Ferrari por Franco Nicola (TUC).

44’ST: ingresó Leonel Vega por Renzo Tesuri (TUC).



Amonestados:

10’PT: Gonzalo Errecalde (GIM).

31’PT: Augusto Max (GIM).

2’ST: Ignacio Fernández (GIM).

23’ST: Alexis Steimbach (GIM).

23’ST: Nicolás Laméndola (TUC).

37’ST: Manuel Panaro (GIM).

50’ST: Maximiliano Villa (TUC).

51’ST: Renzo Giampaoli (GIM).



Árbitro: Andrés Gariano. VAR: Maximiliano Macheroni.



Estadio: Monumental José Fierro.

Video: Liga Profesional.