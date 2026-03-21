Central Entrerriano y Rocamora irán por su objetivo este sábado

Este sábado continuará la actividad correspondiente a la Liga Argentina de Básquet. En el marco de la Conferencia Sur habrá presentaciones de dos de los tres representantes entrerrianos en la categoría, ambos con objetivos totalmente diferentes dentro del torneo.

Por la punta

Con el afán de alcanzar la cima de la tabla de posiciones, Central Entrerriano de Gualeguaychú continuará con su gira por el sur del país. Desde las 21.30 visitará el estadio Ángel Cayetano Arias para enfrentar a Deportivo Viedma.

El conjunto gualeguaychuense aparece como escolta de su grupo con un récord de 22 victorias y siete derrotas, un triunfo menos que Provincial de Rosario (23-7) al que podría alcanzar en caso de obtener el triunfo en su duelo de esta noche.

En su última presentación, el Rojinegro venció a Villa Mitre de Bahía Blanca (77-72) y suma tres victorias en fila, dos de ellas obtenidas como visitante (ante Gimnasia de La Plata y el propio Villa Mitre).

Su rival no puede ser tomado a la ligera. Viedma se encuentra octavo en la tabla con un récord de 16-14 y viene de perder ante Villa Mitre como visitante por 83-77. Al cerrar el torneo con dos partidos como local, el conjunto del sur del país buscará la victoria ante los gualeguaychuenses para acercarse lo máximo posible a la parte alta.

En el elenco entrerriano destaca como goleador Aquiles Montani Wortzel con 15,3 puntos por juego, secundado por los 12,3 de Nicolás Reynoso. En frente, los principales anotadores son Luciano Cáceres Comelli con 14,3 tantos por juego y Keiver Marcano Longa con 11,1 puntos.

Por salir del fondo

Rocamora de Concepción del Uruguay jugará su penúltimo juego como visitante de la Fase Regular en el estadio Roberto Contini. Allí visitará a El Talar a partir de las 21.30 en un duelo en el que está obligado a obtener la victoria.

El Rojo tiene récord 8-21 y se ubica en la 15ª posición del grupo, apenas por encima de Deportivo Norte y Pergamino Básquet, pero con Ciclista de Junín -su último rival de la fase regular- a tiro, ya que cuenta con un acumulado de 10-19.

El conjunto uruguayense viene de perder ante Centenario de Venado Tuerto por 112-100 en una dolorosa caída pese al alto goleo y suma ya siete encuentros sin victorias. Justamente su último triunfo fue ante El Talar, el pasado 19 de febrero por 79-78 en el estadio Julio César Paccagnella.

El Talar está actualmente en la 12ª posición con un récord de 12-18. En su última presentación, el conjunto bonaerense cayó ante Pico FC como local por 65-58 en la que fue su segunda derrota consecutiva. Con ese partido abrió el trío de encuentros como local con el que cerrará la fase regular. Además de Rocamora, le queda enfrentar a Quilmes de Mar del Plata en el Contini.

El equipo uruguayense cuenta con Gendry Correa y Franco Maeso como principales anotadores con un promedio de 13,8 y 12,2 puntos por juego, respectivamente. En El Talar, por su parte, destaca Matías Cueva con 14,2 tantos por partido, seguido por Facundo Sanz con 11,1 puntos por juego.