Memoria y reforma

Defender el sistema jubilatorio entrerriano es ejercer la memoria, la verdad y la justicia en este mes tan particular por los 50 años de la dictadura militar.

La clase obrera argentina después de 100 años de organización, solidaridad, luchas, enfrentamientos, deportaciones, exilios, fusilamientos, cárcel y conquistas, llegó a su máxima expresión organizativa en los años 60/70. Un contexto mundial favorable por acontecimientos rebeldes en muchos países, un movimiento obrero potente, con importante cohesión, aunque con muchas contradicciones. Los sindicatos estaban más articulados aún en la heterogeneidad de tendencias, mientras que los intereses de las clases propietarias estaban más fragmentados y sin un rumbo definido. El “Cordobazo” y demás ‘azos’ es el punto de mayor demostración de poder popular de la clase obrera en la conquista de los derechos. Las clases dominantes toman nota y alinean sus intereses para interrumpir ese proceso, a través del golpe de estado cívico-militar-empresarial-eclesiástico. Las “herencias del contra Cordobazo” de la dictadura, o como la denominábamos “el huevo de la serpiente” fascista, tienen continuidad aún hoy luego de 43 años de gobiernos “democráticos”. Es decir que el cambio de régimen político-económico tiene sus continuadores “democráticos”.

Bajo esta premisa, realizamos esta breve y necesaria introducción para contextualiza que el derecho a las jubilaciones y pensiones no es algo aislado, sino que es producto de personas de carne y hueso que pusieron el conocimiento y el cuerpo para obtener este derecho humano fundamental. Cuidado, cuando los voceros del gobierno malintencionados quieren reducir la discusión, de una pretendida reforma jubilatoria, a los trabajadores dependientes del estado, responsabilizando y estigmatizando al empleo público, e intentando exponernos dicotómicamente ante el resto de la población entrerriana. Entonces nos preguntamos si las verdaderas intenciones del gobierno de Frigerio es prescindir de la educación, la salud, la seguridad, la justicia para toda la colectividad entrerriana.

El proyecto de reforma jubilatoria

Se viene anunciando desde el oficialismo provincial un anteproyecto de ley que hasta el momento no se conoce. Días pasados han bajado una serie de puntos, denominados vectores, que aspirarían a reformar radicalmente el régimen previsional jubilatorio solidario e intergeneracional de la provincia enmarcada en la Ley 8732/93.

- Los trabajadores y trabajadoras entrerrianas, activos y jubilados, hemos resistido los intentos de los sucesivos gobiernos provinciales de armonizar y/o transferir la caja de la provincia a la nación. Recordemos que pudimos retener nuestra caja en los aciagos años 90 de Menem-Cavallo.

- Los libertarios en la Nación y en la provincia intentan sepultar nuestros derechos previsionales porque tienen el compromiso de déficit cero con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Quieren bajar las jubilaciones a un subsidio a la pobreza miserable, como lo es hoy en la nación para pagar una “deuda pública” usuraria ilegal e ilegítima, que el pueblo no contrajo. Es una gran estafa a las generaciones de los adultos mayores que pusieron el lomo por la Argentina.

- En el prefacio del documento del gobierno intenta dividir a los jubilados con los activos. Recitan que los derechos adquiridos no se tocarían, entonces se tocarían los de los activos, pero cuando una avanza en la lectura es todo lo contrario porque ataca certeramente las bases de sustentación del sistema como es el 82 % móvil y la movilidad. Es muy importante comprender que la lucha del activo y el jubilado es una sola.

- Cuando plantean tomar la historia laboral de los 30 años y no los 10 últimos años como es en la actual ley es licuar el salario y desconocer la carrera o jerarquía. El cálculo para acceder a una mejor jubilación es en la última etapa de su entrega laboral porque se prorratean los últimos años -10- de mayor antigüedad y por aquellos que tomaron mayores responsabilidades en su sector.

- “Armonizar las edades con Nación” quiere decir pasar de 62 a 65 años los varones y de 57 a 60 las mujeres aumentando la cantidad de años de aportes de 30 a 35 años. La Nación ha puesto a rodar la idea de elevar la edad mínima a 70 años para todos. Entre reformas laborales y jubilatorias nos vuelve a los años y siglos previos a la asamblea del año XIII (1813) que habilitó la libertad de vientre es decir el nacido dejaba de ser esclavo como sus antecesores. Los adultos mayores para el gobierno somos un gasto y hay que reducirlo al mínimo, violentando, maltratando, angustiando y desconociendo el legado generacional. Además, es un pésimo mensaje para las generaciones de jóvenes, que no consiguen trabajo, el extender la vida laboral a edades mayores.

- Se perdería definitivamente el beneficio del 3 x 1, que permite un año de edad jubilatoria por cada tres años de aportes excedentes. También acabarían con el 85 % de jubilación para aquellos que aportaron 10 años más por sobre lo requerido.

- El aporte arbitrario y discrecional del Poder Ejecutivo en Entre Ríos es respecto de los aportes del 19% personal y 19 % patronal es decir que por cada agente la suma es del 38%, el mayor de todo el país, escandaloso. En la Nación es del 11% personal y patronal sumados son 22%. Es decir, per cápita la provincia recauda 16% más que la nación (38% vs 22%). Este esfuerzo contributivo de los trabajadores entrerrianos debería garantizar la solvencia del sistema sin necesidad de recortes. También hay que recordar que desde julio/24 el régimen especial docente se perdió cuando los jubilados deben aportar un 3% extra hasta cumplir las edades de la Jubilación Ordinaria Común (JOC), no está claro si la patronal hace su respectivo aporte y si todos los regímenes especiales aportan. Este requisito parece ser va continuar, pero hasta el momento no sabemos si se sostendrá ese 3% o tienen la maquiavélica idea del 19%. Siempre los ajustes recaen sobre el eslabón más débil de la cadena sea con Ley de Emergencia, Leyes Solidarias…

- El gobierno provincial renunció con el juicio a la anses por una deuda de unos $155.000 millones perjudicando a la caja con un convenio político con Milei por un tercio, es decir $ 48.000 millones pagaderos en 8 cuotas de 6000 millones.

- Es obligación por ley que el estado debe compensar el supuesto déficit. Anses, que no es ningún ejemplo de calidad de vida, tiene asignaciones específicas de recaudación: parte del IVA, impuesto a los combustibles, cigarrillos, al cheque, ganancias, aportes del tesoro… Por qué en Entre Ríos no se grava la riqueza con asignación específica. No se puede gobernar para las minorías propietarias sino es deber de estado gobernar para la colectividad.

En Entre Ríos los impuestos son distorsivos y regresivos como ingresos brutos, iva, servicio eléctrico, impuesto urbano y rural. De cada 100 pesos 84 provienen de impuestos indirectos, que pagamos todos por igual. Por eso es necesario gravar directamente a los sujetos con mayor capacidad contributiva, al patrimonio, la herencia, propietarios inmobiliarios y rurales grandes, autos híbridos exentos, al juego…Plata hay lo que no hay es justicia tributaria. En la provincia hay un 50% de excedente que se lo queda el 10% de la población más rica.

- Los municipios son una caja de pandora porque varios de ellos crearon demagógicamente cajas propias retirándose de la caja provincial (Concepción del Uruguay y Victoria, por ejemplo). Ese retiro, promovidos desde la corporación política dejó los jubilados en la caja provincial sin aportes, y crearon cajas municipales. Ahora, cuando empiecen a tener jubilados y los aportes no estén, comenzaran los problemas en los municipios con los beneficiarios

- No aceptamos la modificación del artículo 71 de la 8732/93 que es el enganche del activo con el jubilado. Todo aumento al activo automáticamente se traslada al jubilado. Cambiar a fórmulas de índices es reducción salarial es descargar el ajuste a los jubilados. Hablan de una fórmula, derogada por inconstitucional, resultante del 50 % de inflación y 50 % de la recaudación. En el orden nacional, mientras se encontró vigente la Ley 27.609 los jubilados perdieron en promedio un 42% del poder adquisitivo. Actualmente a nivel nacional la fórmula de movilidad de la Ley 27.609 fue reemplazada en Junio de 2024 por la variación del IPC. Con ésta reforma, por ejemplo si a los activos se les otorgó un aumento a partir de haberes de enero, el aporte retenido probablemente ingrese a la caja en marzo o abril, con lo cual el pasivo recibiría el aumento a partir de mayo y sin el retroactivo.

- Que nadie se engañe con lo falaz de la medición del Indec y de la caída en picada de la recaudación. Queremos y lucharemos por el 82% real. Basta de medias verdades y que se cumpa la Constitución Provincial en su art 67.

- Pagar sumas fijas no remunerativas no bonificables es inconstitucional (Art. 82. inc, d) e inmoral, violando los deberes de funcionario público, y además es un deber del presidente de la caja velar por los intereses del sistema.

La jubilación no es un gasto, es un derecho humano constitucional irrenunciable. La Caja es de los trabajadores, no de los gobiernos.

¡La reforma Jubilatoria es una ESTAFA!

(*) Colectivo de docentes independientes