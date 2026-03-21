Banfield le ganó a Tigre y se acerca a zona de clasificación

Este viernes por la noche hubo dos encuentros correspondientes a la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional. En uno de los partidos jugados en el marco de la 12ª fecha, Banfield recibió a Tigre en el estadio Florencio Sola. El árbitro del encuentro fue el cuestionado Luis Lobo Medina y el VAR estuvo a cargo de Diego Ceballos.

La primera ocasión clara del encuentro fue para el Taladro, que tuvo un tiro libre en la puerta del área a cargo de David Zalazar. Al zurdazo del mediocampista le faltó colocación, ya que el balón fue justo a la posición del arquero Felipe Zenobio, que rechazó con sus brazos hacia un costado.

El Matador respondió con un remate de Santiago López desde afuera del área. El mediocampista tomó el balón de espaldas al arco, soportó la marca de Ignacio Pais, consiguió darse vuelta y sacó un potente remate que el arquero Facundo Sanguinetti rechazó al tiro de esquina.

Tuvo su chance el local también con un tiro de esquina jugado olímpico por Zalazar, sin embargo Zenobio logró despejar el balón hacia un nuevo tiro de esquina con un roce en sus manos y ante la presión de Tiziano Perrotta.

Justamente Perrotta fue el que abrió el marcador luego de un excelente centro de Zalazar desde la derecha para el potente cabezazo del centrodelantero. El remate de Perrotta fue contra el poste izquierdo de Zenobio, que nada pudo hacer para evitar el 1-0 parcial a los 27 minutos.

Antes del final de la primera mitad pudo empatar el visitante luego de un buen centro desde la izquierda de Santiago López para la llegada de Alan Barrionuevo. El remate de cabeza del central iba hacia el costado izquierdo del arco de Sanguinetti, que rechazó al tiro de esquina con una buena estirada.

El local también siguió buscando y tuvo una muy buena chance en los pies de Zalazar luego de un desborde por izquierda y un pase hacia atrás. Sin embargo, lo que intentó ser un ajustado remate al costado izquierdo del arco de Zenobio, que se encontraba en la otra punta del arco, acabó siendo un remate desviado.

Los de Pedro Troglio no se conformaban con el 1-0 y volvieron a llegar con un remate desde afuera del área de Pais. El disparo mordido del mediocampista llegó después de un intento fallido de Zalazar y careció de dirección, por lo que Zenobio rechazó cómodo con los puños.

En la segunda mitad, el local sufrió la rápida expulsión de Nicolás Meriano luego de una falta cuando iban cinco minutos del complemento que le valió la segunda tarjeta amarilla. Con uno más, Tigre fue a buscar el empate, pero no tuvo ideas.

El equipo de Diego Dabove tuvo su chance más clara tras un tiro libre desde la derecha que encontró el ingreso de Joaquín Laso por el costado izquierdo. El cabezazo del central, que apareció en total soledad, dio en el travesaño y se fue despejado del fondo local. No hubo más.

Banfield ganó y así llegó a 13 puntos, con los que está en la décima posición; mientras que el Matador suma 17 unidades y se ubica cuarto en la tabla.

En la próxima jornada, los de Dabove deberán recibir a Independiente Rivadavia de Mendoza; mientras que al Taladro le tocará visitar a Argentinos Juniors.

-SÍNTESIS-

Banfield 1-0 Tigre.



Gol:

27’PT: Tiziano Perrotta.



Expulsado:

5’ST: Nicolás Meriano (BAN).



Formaciones:

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; David Zalazar, Ignacio Pais, Santiago Esquivel, Lautaro Gómez; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta.

DT: Pedro Troglio.



Tigre: Felipe Zenobio; Martín Garay, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Santiago López, Jalil Elías, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Alfio Oviedo e Ignacio Russo.

DT: Diego Dabove.



Cambios:

7’ST: ingresó Santiago Daniele por Lautaro Gómez (BAN).

10’ST: ingresó Gonzalo Martínez por Bruno Leyes (TIG).

13’ST: ingresó Tomás Adoryán por Tiziano Perrotta (BAN).

13’ST: ingresó Lautaro Villegas por Santiago Esquivel (BAN).

24’ST: ingresó Manuel Fernández por Elías Cabrera (TIG).

24’ST: ingresó David Romero por Alfio Oviedo (TIG).

24’ST: ingresó Federico Álvarez por Nahuel Banegas (TIG).

38’ST: ingresó Thomas Rodríguez por David Zalazar (BAN).

39’ST: ingresó Bruno Sepúlveda por Mauro Méndez (BAN).



Amonestados:

12’PT: Santiago López García (BAN).

23’PT: Alfio Oviedo (TIG).

29’PT: Nicolás Meriano (BAN).

45’PT: Bruno Leyes (TIG).

17’ST: Joaquín Laso (TIG).

26’ST: Mauro Méndez (BAN).



Árbitro: Luis Lobo Medina. VAR: Diego Ceballos.



Estadio: Florencio Sola.

Video: Liga Profesional.