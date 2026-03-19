Genera polémica el sistema mixto de recolección de residuos en Concordia

La recolección de residuos en Concordia fue el eje de un fuerte debate político tras la aprobación de la emergencia ambiental en el Concejo Deliberante, medida que habilitó al Ejecutivo municipal a avanzar con un esquema mixto del servicio mediante concesiones parciales y contratación directa en determinados sectores de la ciudad.

La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo local, fue tratada sobre tablas y aprobada en medio de cuestionamientos de la oposición, que denunció falta de información, ausencia de debate y dudas sobre los alcances reales del nuevo modelo. En paralelo, comenzaron a observarse movimientos concretos en la ciudad, como la presencia de camiones de una empresa privada, lo que profundizó la controversia.

En ese contexto, la concejal del bloque justicialista Carolina Amiano cuestionó el procedimiento legislativo y advirtió sobre posibles irregularidades. “Hoy entró un proyecto declarando emergencia ambiental en la ciudad de Concordia, el cual no tuvo el tratamiento ni siquiera tampoco nos hizo llegar una copia a los concejales de la oposición”, afirmó.

Cuestionamientos al tratamiento y falta de información

La edil detalló que el proyecto fue incorporado durante un cuarto intermedio y se solicitó su tratamiento urgente sin que los bloques opositores pudieran analizar su contenido. “Solicitamos continuar con el cuarto intermedio porque queríamos de mínimo tener una copia del proyecto, leerlo para ver qué es lo que se planteaba”, explicó.

Según Amiano, el objetivo central de la ordenanza sería habilitar mecanismos de contratación directa, evitando los procesos administrativos habituales previstos en la normativa vigente. “Nos dimos cuenta que era una intención de evitar la burocracia y los controles que tiene la normativa para hacer los procesos de contratación”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que la declaración de emergencia permite al Ejecutivo utilizar herramientas excepcionales para realizar compras y contrataciones sin los controles habituales. “Eso es el objetivo principal, se le otorgan todas las herramientas al Ejecutivo municipal para que puedan de manera discrecional otorgarle a una empresa”, agregó.

Dudas sobre la emergencia ambiental y el diagnóstico

Amiano también puso en duda los fundamentos técnicos utilizados para declarar la emergencia ambiental. Si bien reconoció problemas en el sistema, consideró que los argumentos no resultaron suficientes para justificar una medida de ese alcance.

“Los argumentos que nosotros vemos son poco sólidos para declarar la emergencia”, expresó, al mencionar que se basaron en el crecimiento de residuos, la proliferación de microbasurales y el deterioro del parque automotor.

En esa línea, cuestionó la falta de planificación previa y la ausencia de un programa integral que acompañe la decisión. “Si se tomaron dos años para desarrollar este plan, ¿dónde está el plan?”, se preguntó, y agregó: “¿El plan es declarar una emergencia para saltar todos los trámites administrativos?”.

La aparición de camiones y sospechas de contratación

Uno de los elementos que generó mayor controversia fue la aparición de camiones de una empresa privada en la ciudad antes de la aprobación formal de la ordenanza. Según indicó la concejal, se trató de unidades de la firma Virza, de origen cordobés.

“Hay videos y fotografías de cinco camiones que están ingresando a la ciudad”, señaló Amiano, quien remarcó que durante la labor parlamentaria se consultó a los concejales oficialistas sobre el tema, sin obtener respuestas claras.

Para la edil, este hecho reforzó las sospechas sobre una contratación ya definida previamente. “Con más razón acrecenta las dudas y lo que nosotros venimos a decir: que en realidad lo único que les interesaba era sacar este proyecto de emergencia ambiental para facultar al Ejecutivo”, sostuvo.

Impacto económico y críticas a la contratación externa

Otro de los cuestionamientos apuntó al posible impacto económico de la medida. La ordenanza fija un monto máximo de hasta 400 millones de pesos para la contratación del servicio en esta etapa.

Amiano advirtió que, de concretarse la concesión a una empresa externa, los recursos económicos no quedarían en la ciudad. “Estamos hablando de una posible contratación a una empresa cordobesa, donde los ingresos no van a quedar acá”, expresó.

Además, comparó la situación con experiencias previas de tercerización en Concordia, donde se trabajaba con cooperativas locales. “Se venía trabajando con cooperativas que emplean mano de obra local. Acá estamos hablando de algo totalmente distinto”, remarcó.

Incertidumbre sobre el servicio y el futuro laboral

La concejal también expresó preocupación por la falta de definiciones concretas sobre el funcionamiento del nuevo sistema. Según indicó, el proyecto no detalla las zonas de aplicación ni el esquema operativo del servicio. “Creemos que este tipo de ordenanzas no dicen dónde va a ser la zona, dónde se va a tratar, para qué la emergencia, un plan organizado no está”, afirmó.

En cuanto al impacto sobre los trabajadores municipales, señaló que existen promesas de continuidad laboral, pero sin respaldo documental en la ordenanza. “El concejal Sastre dice que no se va a echar a nadie, pero en el proyecto no consta nada”, advirtió.

Relación con los sindicatos y posibles medidas

Respecto a la reacción del sector gremial, Amiano indicó que comenzaron a registrarse movimientos entre los trabajadores del área. “Nos llegó información de que había algunos movimientos respecto de los trabajadores, que estaban haciendo un cese de actividades”, reveló.

La edil anticipó que mantendrán reuniones con los sindicatos municipales para evaluar la situación y definir posibles acciones. “Vamos a tener una charla con ellos y a la espera de ver cómo sigue moviéndose el Ejecutivo”, señaló.

Asimismo, destacó que la ordenanza prevé la conformación de una comisión especial con participación de los bloques políticos, lo que podría aportar mayor información sobre las contrataciones.

La defensa oficialista del sistema mixto

Desde el oficialismo, el concejal Felipe Sastre defendió la medida y aseguró que responde a una necesidad estructural de la ciudad. “El objetivo de esta decisión del Ejecutivo es fortalecer la gestión de residuos, que con el crecimiento de la ciudad se transformó en un desafío ambiental, sanitario y económico”, sostuvo.

El edil remarcó que el sistema actual no logró dar respuestas satisfactorias pese a las inversiones realizadas. “Quedó demostrado que el modelo del servicio no respondió de la manera que se esperaba”, afirmó.

En relación con la concesión parcial, aclaró que no se trata de una privatización. “No se está privatizando. Como Estado vamos a estar siguiendo y controlando que se cumplan los mecanismos establecidos”, aseguró.

Un modelo en discusión y desafíos a futuro

Sastre también defendió la implementación de un esquema mixto, al señalar que es un modelo utilizado en distintas ciudades del país. “Apuntamos a modelos de gestión superadores, de desarrollo y crecimiento”, expresó.

En cuanto al personal municipal, garantizó que no habrá pérdida de puestos de trabajo. “Nadie pierde su fuente laboral. Los trabajadores van a ser reubicados en otras áreas sin perder derechos”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que la medida busca mejorar la calidad del servicio y dar respuestas concretas a la comunidad. “Esta medida se toma pensando en la gente para garantizar un servicio público que es esencial”, concluyó.

Elonce