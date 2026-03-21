Un allanamiento por elementos sustraídos en el Corralón Municipal permitió detectar un arsenal

Entre los elementos secuestrados se destacan revólveres, una carabina y una pistola, junto a una considerable cantidad de municiones de uso habitual y otros de mayor potencia.

Un procedimiento policial derivó en el secuestro de elementos sustraídos del Corralón Municipal, además del hallazgo de un importante arsenal de armas de fuego y municiones, y la detención de dos personas.

El operativo tuvo lugar el viernes por la tarde, cuando personal de la Comisaría Cuarta dio cumplimiento a una orden de allanamiento en el marco de una denuncia radicada por el área de Seguridad Municipal. La investigación se inició tras detectarse que un empleado del Corralón, de 32 años, habría retirado sin autorización dos bidones de cinco litros de aceite.

A partir de tareas investigativas, los efectivos lograron identificar el domicilio vinculado al sospechoso, ubicado en inmediaciones de calles Perú y Pedro Saure. Durante el procedimiento, los uniformados no solo recuperaron parte de los elementos denunciados -cuatro botellas de aceite-, sino que además hallaron diversas armas de fuego de distintos calibres.

Entre el material incautado se encuentran revólveres, una carabina y una pistola, junto a una considerable cantidad de municiones de diferentes tipos, incluyendo calibres de uso habitual y otros de mayor potencia.

Entre los elementos incautados se detallan: un revólver calibre .32 corto marca Bagual; un revólver calibre .38 largo especial marca Taurus; una carabina calibre .22 largo marca Lake Field; una pistola calibre 7,65 marca Browning’s; 63 municiones calibre 9 mm; 25 municiones calibre .38 especial; 69 municiones calibre 7,62; 6 municiones calibre .32 corto; 5 municiones calibre 11.25; 2 municiones calibre .44; 13 municiones calibre .22 largo; 6 cartuchos calibre 12/70 antitumulto; 1 cartucho calibre 12,7 x 99; 1 vaina servida calibre .32 largo; 1 cartucho calibre 16 y 1 proyectil calibre 7,62.

Por eso, este hallazgo encendió alertas en torno a la posible procedencia y destino de ese armamento.

Como resultado del allanamiento fueron detenidos dos hombres: el empleado señalado en la denuncia y su padre, de 62 años. Ambos quedaron imputados por el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego y quedaron a disposición de la Justicia de acuerdo a la evolución de la causa.

El procedimiento no solo permitió esclarecer un hecho menor de sustracción, sino que derivó en el descubrimiento de un cuadro más complejo, donde la presencia de armas ilegales abre nuevas líneas de investigación sobre su origen y eventual utilización.