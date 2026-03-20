Impulsan una propuesta formativa que integra deporte y tecnología

Los niños del Mondonguero vivieron una jornada que combinó deporte y tecnología.

Chicos del Club Belgrano de Paraná visitaron el Miradortec en el marco de una actividad que busca fortalecer la formación integral de niños y jóvenes integrando deporte y tecnología. La propuesta formativa, impulsada por el Gobierno de Entre Ríos, tendrá continuidad con la participación de otras instituciones de la Liga Paranaense de Fútbol.

La Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes, acompañó una jornada destinada a las categorías formativas de la LPF.

En ese sentido, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, destacó la importancia de generar este tipo de espacios que complementan la formación deportiva y promueven nuevas herramientas para el desarrollo de niños y jóvenes.

La propuesta se llevó adelante en consenso con la Secretaría de Deportes de la provincia, proyectando su continuidad con la participación de más clubes de la Liga Paranaense, con el objetivo de ampliar el acceso a este tipo de experiencias formativas.





En esta primera experiencia, los chicos del Club Belgrano de Paraná participaron junto a sus familias y entrenadores de una jornada que combinó deporte, aprendizaje y tecnología, en un entorno pensado para generar nuevas oportunidades de desarrollo.

La iniciativa busca complementar la formación deportiva con herramientas educativas, promoviendo espacios que favorezcan el crecimiento integral de niños y jóvenes, tanto dentro como fuera del ámbito deportivo.

Está previsto que la actividad continúe cada miércoles con la participación de distintas instituciones de la Liga Paranaense, incluyendo categorías preinfantiles e infantiles.

Además, se proyecta la incorporación de nuevas propuestas vinculadas al deporte y la educación, fortaleciendo el vínculo entre formación, tecnología y práctica deportiva en la provincia.