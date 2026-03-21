Suspendieron la superfinal de la Liga Paranaense de Fútbol

Este sábado era un día importante para la Liga Paranaense de Fútbol (LPF): a partir de las 16.30 iba a disputarse la superfinal 2025 entre Atlético Paraná y Neuquen. Sin embargo, el mal tiempo le jugó una mala pasada a la organización y forzó su reprogramación.

La final fue suspendida debido a las inclemencias del tiempo y a las intensas lluvias que se registraron en Paraná durante el viernes y las primeras horas del sábado. En consecuencia, las autoridades deberán definir su reprogramación para que el encuentro pueda disputarse y se defina al supercampeón del 2025.

Desde la LPF indicaron que esta decisión se tomó priorizando el estado del campo de juego y la seguridad de los protagonistas y del público. Además, adelantaron que en los próximos días comunicarán de manera oficial cuando se disputará finalmente el encuentro.

Sobre el partido

Este encuentro iba a medir a los campeones de los torneos Apertura y Clausura de 2025. El Gato se impuso en el primero de los dos campeonatos, mientras que el Pingüino celebró la obtención del segundo torneo. El duelo debía disputarse en el estadio Pedro Mutio y con arbitraje de Maximiliano Durán. Ahora quedará por ver qué definen las autoridades de la LPF.

En el partido de ida, estos mismos rivales empataron 2-2 en cancha del Atlético Neuquen Club, por lo que todo debía definirse en el partido a jugarse en el estadio ubicado sobre calle Ruperto Pérez.