Básquet: Rocamora despide su localía en la Liga Nacional femenina

A partir de las 21 de este sábado, el Club Rocamora de Concepción del Uruguay despedirá su localía en el marco de la Liga Nacional de Básquet femenino. El conjunto uruguayense será anfitrión de Ferro Carril Oeste en su último partido de la temporada en el estadio Julio César Paccagnella. El arbitraje del encuentro será de Morales Ibarra y Robles.

Al conjunto dirigido por Sabrina Scévola le quedan tres partidos, pero el más especial será este ya que jugará como local. Los dos restantes serán ante El Talar y Obras en condición de visitante los próximos días miércoles 25 y domingo 29 de marzo.

En su última presentación, el conjunto uruguayense cayó ante El Biguá de Neuquén por 74-65, con lo que suma ya ocho partidos sin ganar. Su récord es de 1-12 y está último en la Conferencia Sur, a dos victorias de Lanús, que cuenta con un acumulado de 3-12.

Aunque son escasas, el Rojo todavía cuenta con chances de clasificar a la postemporada, objetivo sobre el que habló Renata Pidone. La jugadora oriunda de Paraná sostuvo en la previa del encuentro: “Mientras haya chances vamos a seguir intentando y trabajando para dejar todo dentro de la cancha con el objetivo de cerrar esta fase de la mejor forma”.

Para la jugadora del Rojo la diferencia entre su equipo y los demás a lo largo del torneo tuvo relación con la edad del plantel. “Somos un equipo joven y creo que la diferencia pasa en gran parte por ahí. Por momentos nos costó sostener la regularidad y cerrar mejor algunos partidos”, consideró. Luego añadió que el plantel tendrá que aprender de lo ocurrido en este torneo, algo que será clave hacia el futuro.

En frente habrá un equipo que está en otra pelea. Ferro se ubica segundo en la tabla de posiciones con un acumulado de 10-4 y en su última presentación derrotó a Lanús por 79-70, con lo que llega de parabienes en el torneo. Este será el último partido que jugará fuera de casa, ya que cerrará la fase regular ante Unión Florida en el estadio Héctor Etchart.