Las cantantes María Cuevas y María Luz Erazún protagonizarán este sábado una peña folclórica

El espacio cultural Tierra Bomba, ubicado Urquiza 1214 de la ciudad de Paraná, llevará a cabo este sábado 21 de marzo a partir de las 21 una nueva edición de su ciclo denominado Peña del Folclore Bomba. En esta oportunidad, la jornada contará con las actuaciones centrales de las reconocidas artistas entrerrianas María Cuevas y María Luz Erazún, quienes presentarán un repertorio enfocado en la música del litoral y las raíces tradicionales de la región. El encuentro propone despedir la temporada de verano mediante una propuesta de resistencia cultural que integra música en vivo, gastronomía y un cierre bailable.

María Cuevas, oriunda de Diamante y radicada actualmente en la capital provincial, aportará a la velada su interpretación de ritmos característicos como el chamamé, la chamarrita y el rasguido doble. Con una trayectoria profesional que ya supera los once años en la escena entrerriana, la artista proviene de una familia isleña vinculada a los oficios del río, lo que se traduce en letras que describen los paisajes, los aromas y las vivencias de la infancia en la costa.

Su trabajo se destaca por la puesta en valor de autores de la región y una conexión innata con la naturaleza, elementos que la llevaron a ser una de las voces referentes para narrar la cotidianeidad del pescador y el entorno del delta. Desde el inicio de su carrera formal en 2014, Cuevas mantuvo una actividad intensa produciendo materiales que atesoran el patrimonio lírico del litoral argentino.

Por su parte, María Luz Erazún llega a este escenario con una extensa formación que comenzó a los cuatro años en su Sauce de Luna natal. A lo largo de su carrera, obtuvo importantes galardones en certámenes como el Festival Provincial del Gurí Entrerriano y el Encuentro Nacional Infantil de Folclore en Córdoba, además de haber integrado delegaciones oficiales de la provincia en el escenario mayor de Cosquín. Su discografía incluye trabajos junto a su padre, Roque Mario Erazún, y producciones solistas como Con la luz de mis raíces. La cantante recorrió escenarios nacionales e internacionales, incluyendo participaciones en la República Oriental del Uruguay.

La propuesta de este sábado sumará la participación de Akanacio DJ, quien será el encargado de cerrar la noche con una selección rítmica orientada al baile.

El servicio gastronómico de Fogón Bomba ofrecerá platos que acompañarán el clima de la peña.

El ingreso será sin cargo para el público que asista antes de las 22:30.