Tom Holland le mandó un saludo al Gaucho-Araña, el Spider-Man argentino

El actor británico Tom Holland, conocido por interpretar al Spider-Man en las últimas entregas de Marvel Studios, le mandó un saludo al bailarín Rubén Ojeda, quien se pone en la piel del Gaucho-Araña por ayudar a difundir el tráiler de "Spider-Man: Brand new day".

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la promoción y difusión del tráiler oficial de la cuarta entrega del Hombre Araña estuvo a cargo de fanáticos alrededor del mundo y funcionó como el armado de un rompecabezas. Finalmente, se reveló el pasado 18 de marzo.

Rubén Ojeda, conocido como el Gaucho Araña, fue el encargado de representar a la Argentina en la movida que convocó a cientos de usuarios en redes sociales. “Un nuevo día en Argentina”, celebró el oriundo de Misiones en su cuenta de YouTube.

En agradecimiento, el actor del Spider-Man actual le mandó un saludo al argentino a través de un video que difundió en sus redes: “Hola, Ruben. Muchas gracias por tu fantástico trabajo y muchas gracias por ayudarnos a lanzar el tráiler de Spider-Man: Brand New Day”, dijo Holland.

A su vez, manifestó su deseo de visitar el país en un futuro: "Nunca he estado en Argentina, pero me encantaría ir, así que gracias por representarla y nos vemos pronto".

Fuente: Noticias Argentinas.