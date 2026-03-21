Capibaras visita a Selknam en la continuidad del Súper Rugby Américas

Capibaras viene de obtener una ajustada victoria en Paraguay e intentará repetir en Chile.

Este sábado continuará la disputa del Súper Rugby Américas. En el marco de la quinta fecha, Capibaras visitará a Selknam en Santiago de Chile. El partido se jugará en el estadio del Colegio Saint George de la capital chilena, a partir de las 15 y con el arbitraje de Esteban Filipanics.

Capibaras viene de obtener una ajustada victoria en Paraguay ante Yacaré por 13-12, resultado que dejó a los dirigidos por Nicolás Galatro en la tercera posición del grupo con 15 puntos. El líder es Dogos, que con un partido más suma 21 unidades; mientras que Pampas tiene 16 y está segundo.

Selknam, próximo rival del conjunto litoraleño, se ubica en la sexta posición y apenas ganó una de sus cuatro presentaciones. En su último partido, el elenco chileno cayó ante Peñarol en Uruguay por 40-27.

Para este partido, Galatro introducirá seis variantes en el XV inicial. Entre los forwards aparecerán Franco Benítez, Jerónimo Gómez Vara y Basilio Cañas, que reemplazarán a Lorenzo Colidio, Felipe Villagrán y Manuel Bernstein. Por otra parte, entre los backs aparecerán Ignacio Dogliani, Franco Rossetto y Bautista Estellés, que ocuparán los lugares de Juan Baronio, Bruno Heit y Lautaro Cipriani.

Con estas variantes, el equipo que saldrá a la cancha contará con: Diego Correa, Manuel Cuneo, Lisandro Dipierri; Franco Benítez, Lucas Bur; Ignacio Gandini, Jerónimo Gómez Vara, Basilio Cañas; Alejo Sugasti, Ignacio Dogliani; Franco Rossetto, Guido Chesini, Bautista Estellés, Gino Dicapua y Francisco Lluch.

En frente, el entrenador Jake Mangin dispondrá desde el arranque a: Salvador Lues, Augusto Böhme, Baltazar Gurruchaga; Santiago Pedrero, Agustín Toth; Clemente Saavedra, Santiago Montagner, Alfonso Escobar; Marcelo Torrealba, Rodrigo Fernández; Álvaro Castro, Matías Garrafulic, Domingo Saavedra, Nicolás Saab y Luca Strabucchi.