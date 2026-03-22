Boca le ganó a Instituto y se acerca a la cima

En el desarrollo de la 12ª fecha de la Zona A de la Liga Profesional, este domingo Boca Juniors recibió a Instituto de Córdoba en el estadio Alberto J. Armando. El árbitro del encuentro fue Leandro Rey Hilfer, acompañado en el VAR por Jorge Baliño.

Boca tuvo la primera ocasión clara de peligro en los pies de Miguel Merentiel. Fue luego de una muy buena triangulación en tres cuartos de cancha que acabó con un suave toque de Tomás Aranda que dejó al uruguayo mano a mano con Manuel Roffo. La buena salida del arquero de la Gloria evitó el tanto del jugador Xeneize.

Merentiel tuvo otra chance luego de un excelente centro desde la izquierda que le cayó justo para la definición. Sin embargo, el atacante remató desviado por el costado izquierdo del arco de Roffo en su intento de primera.

La respuesta de Instituto fue con un centro desde la izquierda que cruzó toda el área y llegó a la posición de Gastón Lodico. Desde la derecha, el mediocampista volvió a enviar un centro para la llegada de Fernando Alarcón por la izquierda, pero el defensor no consiguió impulsar el balón hacia el arco, sino que la pelota le salió hacia un costado y Leonel Mosevich -solo en el área chica- no llegó a empujar.

Ya en la segunda mitad, Boca no tardó en abrir el marcador, aunque antes tuvo dos tiros en el palo. El primero fue de Merentiel, que tras un excelente pase de Ander Herrera, remató buscando el poste izquierdo de Roffo, pero el balón se desvió y dio en el poste derecho; y el segundo fue de Adam Bareiro, que cabeceó solo dentro del área tras un centro de Herrera desde la izquierda y lo hizo directo al poste izquierdo del arco visitante.

El gol llegó a los seis minutos y fue gracias a un desborde de Merentiel por izquierda que tuvo un pase hacia atrás para Aranda. Con un amague, el mediocampista se sacó a su marcador de encima y definió de derecha contra el poste izquierdo de Roffo para el 1-0 parcial.

Inmediatamente después del gol el visitante estuvo cerca de encontrar el empate. Fue tras un centro desde la izquierda que luego de dos toques le quedó a Agustín Massaccesi. El defensor definió ante la salida de Agustín Marchesín, pero la firme mano izquierda del arquero acabó enviando el balón al córner.

El segundo de Boca no tardó en llegar. Fue a los 11 minutos, luego de un pase de Aranda para Merentiel que el uruguayo dejó atrás para Herrera. Tras combinarse con el español, Merentiel quiso acomodarse y sufrió el robo de la pelota por parte de un rival. No tuvo suerte el defensor de la Gloria, que le dejó servida la pelota a Bareiro, quien con una potente definición puso el 2-0.

Desde el segundo tanto hubo muchos minutos de juego, pero en ningún momento pareció peligrar la victoria de Boca tanto como cuando Jeremías Lázaro anotó el inesperado descuento. Fue tras un desborde por el costado derecho en el que Ayrton Costa falló al momento de rechazar y Lázaro pescó el fallido despeje para sacar un potente remate que venció a Marchesín. El gol no subió al marcador porque, en el origen de la jugada, Matías Tissera estaba adelantado.

Merentiel tuvo una inmejorable chance de anotar el tercero luego de un avance por derecha y centro que lo ubicó ingresando en soledad por el costado izquierdo, pero su remate se fue directamente afuera. Salvo algún intento más del local, hubo poco para destacar en un sólido triunfo del conjunto de Úbeda.

Con el triunfo, el Xeneize llegó a 17 puntos y se ubica sexto en la tabla de posiciones; mientras que la Gloria quedó en la 12ª posición con 11 unidades. En la próxima fecha, el equipo de Claudio Úbeda visitará a Talleres; mientras que el conjunto cordobés se medirá con Defensa y Justicia.

-SÍNTESIS-

Boca Juniors 2-0 Instituto.



Goles:

6’ST: Tomás Aranda.

12’ST: Adam Bareiro.



Formaciones:

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes; Milton Delgado, Tomás Aranda, Ander Herrera; Adam Bareiro y Miguel Merentiel.

DT: Claudio Úbeda.



Instituto: Manuel Roffo; Agustín Massaccesi, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Gastón Lodico, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Matías Fonseca y Alex Luna.

DT: Luis Flores.



Cambios:

23’ST: ingresó Nicolás Guerra por Agustín Massaccesi (INS).

23’ST: ingresó Matías Tissera por Matías Fonseca (INS).

26’ST: ingresó Alan Velasco por Ander Herrera (BOC).

28’ST: ingresó Jeremías Lázaro por Alex Luna (INS).

37’ST: ingresó Leandro Brey por Agustín Marchesín (BOC).

42’ST: ingresó Luca Rafaelli por Jhon Córdoba (INS).

42’ST: ingresó Matías Gallardo por Gastón Lodico (INS).

46’ST: ingresó Iker Zufiaurre por Tomás Aranda (BOC).

46’ST: ingresó Camilo Rey Domenech por Leandro Paredes (BOC).



Amonestados:

46’PT: Jhon Córdoba (INS).

51’ST: Nicolás Guerra (INS).



Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Jorge Baliño.



Estadio: Alberto J. Armando.

Video: Liga Profesional.