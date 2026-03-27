Rugby: la UAR renovó autoridades y un paranaense ocupará la vicepresidencia segunda

Jaime Barba será parte de la CD que guiará los destinos de la UAR para el período 2026/30.

La Unión Argentina de Rugby (UAR) llevó adelante su Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria, en la que no solo se aprobaron la memoria, balance 2025 y el presupuesto 2026, sino que también se definió la nueva conducción para el próximo ciclo de cuatro años.

En ese marco, uno de los datos más relevantes para la región fue la designación del paranaense Jaime Barba como vicepresidente segundo de la entidad.

Formado en el Paraná Rowing Club y con una extensa trayectoria dirigencial, Barba representará a la Unión Entrerriana de Rugby (UER) en la mesa ejecutiva del rugby argentino, consolidando así la presencia provincial en los espacios de decisión a nivel nacional. Anteriormente integraba la conducción como vocal.

La nueva conducción estará encabezada por el cordobés Félix Páez Molina, quien asumirá como presidente en reemplazo de Gabriel Travaglini, tras haber sido vicepresidente primero en el período anterior. Justamente ese lugar será ocupado ahora por el bonaerense Fernando Rizzi, mientras que Barba completa el tridente principal de la dirigencia.

El nuevo Consejo Directivo se completa con el ex Puma, Rodrigo Roncero, como secretario; y Matías Gorosito como tesorero, además de vocales representantes de distintas uniones del país, en una estructura que busca sostener una mirada federal del desarrollo del rugby.

Detalles a tener en cuenta

Más allá de los nombres, la designación de Barba tiene un valor simbólico y deportivo para Entre Ríos. Su camino comenzó en el ámbito de club, en el Paraná Rowing Club, una institución históricamente ligada al crecimiento del rugby en la región. Desde allí, su recorrido lo llevó a ocupar distintos roles dirigenciales, tanto en el plano local como en la Unión Entrerriana, hasta alcanzar ahora un lugar de máxima relevancia en la UAR.

La renovación de autoridades se dio en el marco de una lista de unidad, lo que evidencia consensos dentro del rugby argentino de cara a los desafíos que se vienen, tanto en el plano amateur como en el alto rendimiento, señala Mirador Provincial.

En su asunción, Páez Molina remarcó la importancia del trabajo colectivo y del fortalecimiento de las bases, con los clubes como eje del desarrollo. En esa línea, la presencia de dirigentes con fuerte arraigo en el interior, como Barba, aparece como un factor clave para sostener una mirada inclusiva y representativa.

Así, el rugby entrerriano suma un nuevo capítulo en su crecimiento institucional, con un referente surgido de sus propias filas que tendrá incidencia directa en las decisiones que marcarán el rumbo del deporte a nivel nacional en los próximos años.