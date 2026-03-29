Racing ganó y sigue en carrera por la Copa Argentina

Este sábado por la noche, el estadio Florencio Sola de Banfield fue escenario del duelo entre Racing y San Martín de Formosa por los 32avos de final de la Copa Argentina. El encuentro contó con el arbitraje de Andrés Gariano y se disputó justo en la previa del duelo de la Academia ante Independiente en el clásico de Avellaneda.

La primera ocasión de peligro fue para el equipo de Avellaneda luego de un balón largo que Tomás Conechny peleó de cabeza para la llegada de Adrián Martínez por la izquierda. El atacante entró al área y remató cruzado, pero el balón se fue por el costado izquierdo del arquero formoseño.

Por la misma vía respondió San Martín, aunque en este caso la peinada de Ricardo Tapia habilitó la carrera de Lautaro Ceratto por derecha. El atacante llegó a línea de fondo y sacó un fuerte buscapié, pero el balón acabó en manos de Matías Tagliamonte sin que hubiera mayor peligro.

La Academia tuvo una clarísima doble chance en la jugada siguiente con un remate de tiro libre de Conechny en la que Kevin Humeler se lució con su atajada. En el rebote apareció Adrián Martínez, pero una enorme reacción de Humeler evitó el tanto del conjunto de Avellaneda.

Con dificultades para llegar, Marcelo Bobadilla intentó un larguísimo remate desde el costado derecho de la cancha con el que intentó aprovechar el adelantamiento de Tagliamonte, pero su disparo se fue por encima del travesaño.

La apertura del marcador llegó a los 35 minutos después de un centro desde la derecha que cruzó toda el área hasta la aparición de Conechny por el costado izquierdo. El ex Godoy Cruz pasó el balón hacia su derecha para que Maravilla Martínez solo tuviera que empujar el balón para el 1-0 parcial.

En lo que quedó del primer tiempo, San Martín se animó un poco más y tuvo dos claras chances de gol en las que no tuvo éxito. Racing también tuvo la suya, pero Conechny no llegó a conectar el remate.

Ya en la segunda mitad, San Martín alcanzó el empate luego de dos cabezazos dentro del área. Sin embargo, Blas Finardi estaba adelantado cuando cabeceó el balón y habilitó la definición de Mauro Sergiejuk. Es por eso que el partido siguió 1-0.

Gervasio Núñez se fue expulsado sobre los 11 minutos luego de una doble amarilla provocada por un encontronazo con Adrián Fernández y un posterior pisotón a Franco Pardo. Con uno menos, la historia fue irremontable para San Martín.

Racing controló lo que quedó de encuentro y avanzó de fase con la victoria por 1-0. De esta manera se metió en los 16avos de final de la Copa Argentina, en la que deberá esperar a la definición de su rival, que saldrá entre Defensa y Justicia y Chaco For Ever.

-SÍNTESIS-

Racing 1-0 San Martín (Formosa).



Gol:

35’PT: Adrián Martínez.



Expulsado:

11’ST: Gervasio Núñez (SMA).



Formaciones:

Racing: Matías Tagliamonte; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Ignacio Rodríguez; Alan Forneris, Santiago Sosa; Gastón Martirena, Adrián Fernández, Tomás Conechny; Adrián Martínez.

DT: Gustavo Costas.



San Martín: Kevin Humeler; Blas Finardi, Oscar Piris, Dylan Leiva, Agustín Griego; Ricardo Tapia, Marcelo Bobadilla, Oscar Chiquichano, Gervasio Núñez; Lautaro Ceratto y Mauro Sergiejuk.

DT: Marcelo Rubino.



Cambios:

20’ST: ingresó Agustín García por Ignacio Rodríguez (RAC).

20’ST: ingresó Baltasar Rodríguez por Adrián Fernández (RAC).

24’ST: ingresó Ramón Ledesma por Mauro Sergiejuk (SMA).

27’ST: ingresó Gonzalo Sosa por Gastón Martirena (RAC).

28’ST: ingresó Damián Pizarro por Adrián Martínez (RAC).

32’ST: ingresó Emanuel Cuevas por Lautaro Ceratto (SMA).

32’ST: ingresó Ariel López por Blas Finardi (SMA).

33’ST: ingresó Ariel Lucero por Marcelo Bobadilla (SMA).

38’ST: ingresó Gianfranco Alegre por Oscar Chiquichano (SMA).

42’ST: ingresó Tobías Rubio por Ezequiel Cannavo (RAC).



Amonestados:

28’PT: Blas Finardi (SMA).

5’ST: Adrián Fernández (RAC).

5’ST: Gervasio Núñez (SMA).

25’ST: Lautaro Ceratto (SMA).



Árbitro: Andrés Gariano.



Estadio: Florencio Sola.