Un tornado destruyó una planta de acopio y generó graves daños en una localidad santafesina

Las intensas ráfagas de viento generaron la voladura de techos en galpones, viviendas y silos, provocando la caída de árboles y tendido eléctrico.

Un tornado azotó la localidad santafesina de Bombal, dejando un saldo de daños materiales significativos y accidentes en la Ruta 90. El fenómeno climático, que se produjo este sábado, afectó severamente la zona urbana y rural de la localidad.

Las intensas ráfagas de viento generaron la voladura de techos en galpones, viviendas y silos, provocando la caída de árboles y tendido eléctrico, cayendo cables de alta tensión sobre calles y generando situaciones de riesgo. El intendente de Bombal, Carlos Gabbi, describió la situación como un “pueblo devastado” y pidió a los vecinos no salir de sus hogares.

La localidad se encuentra sin suministro de energía eléctrica, mientras equipos de la EPE, la Policía, Bomberos y personal del Corralón trabajan en la limpieza y asistencia. La Comuna de Bombal emitió un comunicado urgente solicitando a la población permanecer en sus hogares debido a la peligrosidad de la situación.

Siniestro vial en la Ruta 33

Bajo una lluvia intensa que reducía drásticamente la visibilidad, se registró un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional N° 33, a la altura del ejido urbano de Chabás.

A pesar de la magnitud del impacto, no se reportaron heridos. El hecho generó demoras en una traza que por estas horas presenta un tránsito pesado incesante, debido al traslado de la cosecha de maíz hacia las terminales portuarias del Gran Rosario.

Fuente: Ahora, El Litoral y Noticias El Corral.