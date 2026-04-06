Argentinos venció a Banfield en un partido cambiante y a puro gol en La Paternal

Argentinos Juniors superó a Banfield en un partido cambiante y con cinco goles, disputado este lunes en el estadio Diego Armando Maradona, por la 13ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Fue 3 a 2, la victoria del Bicho con goles de Nicolás Oroz, Emiliano Viveros y Alan Lescano; para el Taladro David Zalazar y Mauro Méndez.

El partido se desarrolló sobre un diluvio torrencial en La Paternal. En medio de un transcurso de partido parejo, el Bicho logró adelantarse en el marcador a los 13 minutos. Hernán López Muñoz habilitó a Nicolás Oroz en la medialuna del área y, tras acomodarse para su zurda, sacó un delicado remate que ingresó sobre el palo derecho del arquero Facundo Sanguinetti. Mauro Méndez estuvo al borde de igualar el trámite de forma inmediata después de una mala salida desde abajo del cuadro local.

Antes de los 20 minutos el equipo de Nicolás Diez aumentó la ventaja en un gol similar: Emiliano Viveros sacó un remate rasante desde la frontal del área que ingresó sobre la base del palo derecho para estampar el 2-0. Sin embargo, Banfield reaccionó en el minuto 27 de la mano de David Zalazar, quien descontó tras realizar una buena jugada individual. Desde entonces, el desarrollo del encuentro se emparejó considerablemente hasta el final del primer tiempo.

En el inicio del complemento, en apenas un minuto, la visita lo empató por intermedio de Mauro Méndez. Tras pérdida en mitad de cancha de Argentinos, Banfield elaboró una buena jugada colectiva y su delantero definió tras picarla sutilmente ante la salida del arquero Facundo Sanguinetti. Pese a la gran remontada, el Taladro no pudo sostener el nivel y lo terminó perdiendo por el tanto de Alan Lescano a veinte minutos del final, consigna Infobae.