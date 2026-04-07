Primera Nacional: Juan Cruz Robledo será el árbitro de Almagro-Patronato

Juan Cruz Robledo será el árbitro del partido que afrontará Patronato ante Almagro, como visitante, por la 9ª fecha de la Primera Nacional de fútbol. El encuentro, válido por la Zona B, se jugará el sábado desde 15.30 en el estadio Tres de Febrero.

Robledo, que dirigirá por primera vez al Santo, estará acompañado por Javier Mihura y Guillermo Yacante, quienes oficiarán como primer y segundo asistente respectivamente. Por su parte, Jorge Broggi será el cuarto árbitro en José Ingenieros.

Patrón iniciará una nueva etapa con este partido, luego de la partida de Rubén Darío Forestello como director técnico. Los malos resultados al cabo de 7 partidos (apenas 5 puntos) aceleraron la salida –de común acuerdo con la dirigencia– del entrenador pampeano. Será Marcelo Candia quien esté en el banco de suplentes como interino, a la espera de un nuevo DT.

Por su parte, Almagro viene de perder con Colegiales por 1 a 0, como visitante. A lo largo del torneo cosechó dos triunfos (Quilmes y Deportivo Morón), dos empates (Atlético de Rafaela y Midland) y tres derrotas (también cayó con San Martín de Tucumán, Gimnasia y Tiro de Salta).

Primera Nacional

Fecha 9

Sábado

15.30: San Miguel - Deportivo Morón

Árbitro: Juan Pafundi

Asistente 1: Iván Aliende

Asistente 2: Matías Noli

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

15.30: San Telmo - Godoy Cruz (Mendoza)

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Andrés Barbieri

Asistente 2: Diego Fernández

Cuarto árbitro: Nicolás Rodríguez

15.30: Almagro - Patronato

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Asistente 1: Javier Mihura

Asistente 2: Guillermo Yacante

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

19: Colón - Racing (Córdoba)

Árbitro: Joaquín Gil

Asistente 1: Marcos Horticolou

Asistente 2: Sebastián Osudar

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

Domingo

15: Chacarita Juniors - Gimnasia y Tiro (Salta)

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Federico Pomi

Asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Jonathan Barrios

15.30: Acassuso - Los Andes

Árbitro: Nicolás Mastroieni

Asistente 1: Mariano Rosetti

Asistente 2: Mariano Cichetto

Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann

15.30: Defensores de Belgrano - Ciudad de Bolívar

Árbitro: Ariel Cruz

Asistente 1: Juan Pablo Millenaar

Asistente 2: Hernán Antola

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

15.30: Ferro Carril Oeste - Estudiantes

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Juan Ricciardi

Asistente 2: Lucas Vázquez

Cuarto árbitro: Marcos Recalde

15.30: Temperley - Quilmes A.C.

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Pablo Gualtieri

Asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Manuel Girett

16: Agropecuario Argentino - Gimnasia y Esgrima (Jujuy)

Árbitro: Nahuel Viñas

Asistente 1: Daniel Zamora

Asistente 2: Alejandro Scheneller

Cuarto árbitro: Franco Morón

16: Deportivo Madryn - Almirante Brown

Árbitro: Maximiliano Manduca

Asistente 1: Emanuel Serale

Asistente 2: Emiliano Bustos

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz

17: Chaco For Ever - All Boys

Árbitro: Federico Benítez

Asistente 1: Matías Bianchi

Asistente 2: Martín Grasso

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

17: Central Norte (Salta) - Mitre (Santiago del Estero)

Árbitro: Carlos Córdoba

Asistente 1: Matías González

Asistente 2: Robertino Rosas

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

17: Güemes (Santiago del Estero) - San Martín (Tucumán)

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Gonzalo Ferrari

Asistente 2: Matías Coria

Cuarto árbitro: Leandro Billanueva

18.30: Deportivo Maipú (Mendoza) - Colegiales

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Guido Córdoba

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

Lunes

15: Tristán Suárez - Atlético de Rafaela

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Diego Romero

Asistente 2: Nicolás Gruccio

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

19: Nueva Chicago - F.C. Midland

Árbitro: Gonzalo Pereira

Asistente 1: Mario Bardina

Asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Damián Rubino

21: San Martín (San Juan) - Atlanta

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Manuel Sánchez

Asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Luis Martínez