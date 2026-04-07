Primera Nacional: Juan Cruz Robledo será el árbitro de Almagro-Patronato

Juan Carlos Robledo, el árbitro designado para el sábado en José Ingenieros.
Juan Cruz Robledo será el árbitro del partido que afrontará Patronato ante Almagro, como visitante, por la 9ª fecha de la Primera Nacional de fútbol. El encuentro, válido por la Zona B, se jugará el sábado desde 15.30 en el estadio Tres de Febrero.
Robledo, que dirigirá por primera vez al Santo, estará acompañado por Javier Mihura y Guillermo Yacante, quienes oficiarán como primer y segundo asistente respectivamente. Por su parte, Jorge Broggi será el cuarto árbitro en José Ingenieros.
Patrón iniciará una nueva etapa con este partido, luego de la partida de Rubén Darío Forestello como director técnico. Los malos resultados al cabo de 7 partidos (apenas 5 puntos) aceleraron la salida –de común acuerdo con la dirigencia– del entrenador pampeano. Será Marcelo Candia quien esté en el banco de suplentes como interino, a la espera de un nuevo DT.
Por su parte, Almagro viene de perder con Colegiales por 1 a 0, como visitante. A lo largo del torneo cosechó dos triunfos (Quilmes y Deportivo Morón), dos empates (Atlético de Rafaela y Midland) y tres derrotas (también cayó con San Martín de Tucumán, Gimnasia y Tiro de Salta).
Primera Nacional
Fecha 9
Sábado
15.30: San Miguel - Deportivo Morón
Árbitro: Juan Pafundi
Asistente 1: Iván Aliende
Asistente 2: Matías Noli
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
15.30: San Telmo - Godoy Cruz (Mendoza)
Árbitro: Javier Delbarba
Asistente 1: Andrés Barbieri
Asistente 2: Diego Fernández
Cuarto árbitro: Nicolás Rodríguez
15.30: Almagro - Patronato
Árbitro: Juan Cruz Robledo
Asistente 1: Javier Mihura
Asistente 2: Guillermo Yacante
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
19: Colón - Racing (Córdoba)
Árbitro: Joaquín Gil
Asistente 1: Marcos Horticolou
Asistente 2: Sebastián Osudar
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
Domingo
15: Chacarita Juniors - Gimnasia y Tiro (Salta)
Árbitro: Fabrizio Llobet
Asistente 1: Federico Pomi
Asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
15.30: Acassuso - Los Andes
Árbitro: Nicolás Mastroieni
Asistente 1: Mariano Rosetti
Asistente 2: Mariano Cichetto
Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann
15.30: Defensores de Belgrano - Ciudad de Bolívar
Árbitro: Ariel Cruz
Asistente 1: Juan Pablo Millenaar
Asistente 2: Hernán Antola
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
15.30: Ferro Carril Oeste - Estudiantes
Árbitro: Franco Acita
Asistente 1: Juan Ricciardi
Asistente 2: Lucas Vázquez
Cuarto árbitro: Marcos Recalde
15.30: Temperley - Quilmes A.C.
Árbitro: Felipe Viola
Asistente 1: Pablo Gualtieri
Asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Manuel Girett
16: Agropecuario Argentino - Gimnasia y Esgrima (Jujuy)
Árbitro: Nahuel Viñas
Asistente 1: Daniel Zamora
Asistente 2: Alejandro Scheneller
Cuarto árbitro: Franco Morón
16: Deportivo Madryn - Almirante Brown
Árbitro: Maximiliano Manduca
Asistente 1: Emanuel Serale
Asistente 2: Emiliano Bustos
Cuarto árbitro: Marcelo Sanz
17: Chaco For Ever - All Boys
Árbitro: Federico Benítez
Asistente 1: Matías Bianchi
Asistente 2: Martín Grasso
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
17: Central Norte (Salta) - Mitre (Santiago del Estero)
Árbitro: Carlos Córdoba
Asistente 1: Matías González
Asistente 2: Robertino Rosas
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
17: Güemes (Santiago del Estero) - San Martín (Tucumán)
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Asistente 1: Gonzalo Ferrari
Asistente 2: Matías Coria
Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
18.30: Deportivo Maipú (Mendoza) - Colegiales
Árbitro: Lucas Cavallero
Asistente 1: Guido Córdoba
Asistente 2: Martín Saccone
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
Lunes
15: Tristán Suárez - Atlético de Rafaela
Árbitro: Pablo Giménez
Asistente 1: Diego Romero
Asistente 2: Nicolás Gruccio
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
19: Nueva Chicago - F.C. Midland
Árbitro: Gonzalo Pereira
Asistente 1: Mario Bardina
Asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Damián Rubino
21: San Martín (San Juan) - Atlanta
Árbitro: Bryan Ferreyra
Asistente 1: Manuel Sánchez
Asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Luis Martínez