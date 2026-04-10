Tenis de Mesa: el paranaense Agustín Asmú estará en los Juegos Olímpicos de la Juventud

El paranaense Asmú será el único representante argentino en el tenis de mesa de Dakar 2026.

El paranaense Agustín Asmú participará de la próxima edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, a celebrarse del 31 de octubre al 13 de noviembre. El entrerriano ocupará la única plaza destinada por el Comité Olímpico Internacional (COI) a la delegación argentina y fue oficializado por la Federación Argentina de Tenis de Mesa.

“La Federación Argentina de Tenis de Mesa había postulado en junio de 2025 a Agustín Asmu y Lorena Gitelman, elevando sus antecedentes deportivos al Comité Olímpico Argentino. Finalmente, el 4 de abril de 2026 se confirmó la asignación de una sola plaza para el país en tenis de mesa, que fue otorgada en la rama masculina”, informó la FATM.

Cabe destacar que Asmú será parte de la IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, que se disputarán del 12 al 25 de abril de 2026. Allí, la delegación argentina estará conformada por 250 jóvenes atletaas que competirán de 23 disciplinas deportivas.

En Dakar, Senegal, serán 25 los deportes que serán parte de la programación: atletismo, bádminton, baloncesto 3x3, béisbol 5, boxeo, breaking, ciclismo, equitación, esgrima, fútbol sala, gimnasia artística, handball playa, judo, lucha de playa, natación, remo coastal, rugby 7s, skateboarding, taekwondo, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón, vela, voleibol de playa y wushu.

Los antecedentes entrerrianos en los Juegos Olímpicos de la Juventud

Los Juegos Olímpicos de la Juventud han tenido una importante cantidad de entrerrianos entre sus protagonistas: la crespense Betsabé Páez (Atletismo-Salto en alto), el concordiense Federico Bruno (Atletismo-3000 metros), el paranaense Gonzalo Lapera (Vóley, medallista de plata), Julián Pereyra (Atletismo-Lanzamiento de bala) formaron parte de Singapur 2010, la primera edición de los YOG (por sus siglas en inglés).

El cerritense Nazareno Sasia (Atletismo-Lanzamiento de Bala, medallista de oro), el uruguayense Pablo Zaffaroni Unrein (Atletismo-Salto con garrocha), el villaguayense Brian Arregui (Boxeo-Categoría Hasta 69 kilos, medallista de oro) y el chajariense Francisco Daudinot (Hándbol Playa, medallista de bronce) formaron parte de la última edición de verano, Buenos Aires 2018.