Independiente Rivadavia sigue imparable: ahora venció a Argentinos

Por la 14ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Independiente Rivadavia recibió a Argentinos Juniors. El duelo por la Zona B en el estadio Bautista Gargantini contó con el arbitraje de Darío Herrera, acompañado en el VAR por Gastón Monsón Brizuela.

En el desarrollo del juego comenzó mejor el local que abrió el marcador temprano con el centro de Matías Fernández desde la derecha para la aparición ingresando por la izquierda de Juan Elordi. El defensor empujó al gol y puso el 1-0 a los nueve minutos sin oposición de cara a Brayan Cortés.

La historia empeoró para el Bicho cuando tras un centro al área de Alan Lescano llegó una fuerte plancha de Hernán López Muñoz sobre Leonard Costa. El mediocampista buscó el balón con la pierna muy elevada y dio en el rostro de Costa, lo que le valió la expulsión directa a los 16 minutos.

Con ventaja numérica, Independiente Rivadavia llegó al segundo gol a los 23 minutos. Fue luego de un centro de Diego Atencio en un tiro libre desde la izquierda tras el que apareció Leonel Bucca. El cabezazo en soledad del defensor se metió por el costado derecho de Cortés y se convirtió así en el 2-0.

Pese a la desventaja en el marcador y la desventaja numérica, Argentinos comenzó a generar ocasiones y finalmente encontró el descuento sobre el final del primer tiempo. Fue tras una triangulación por izquierda que terminó con el pase bajo de Iván Morales para Sebastián Prieto. El lateral ejecutó un potente disparo de cara a Nicolás Bolcato y estampó así el descuento a los 48.

Ya en la segunda mitad, la Lepra bajó las revoluciones del juego con un rápido gol que sentenció la historia. Antes, Fernández enganchó dos veces dentro del área desde la izquierda hacia el centro para sacar un potente remate que le sacaron del destino de gol a pocos metros del arco.

El tanto llegó a los siete minutos luego de un buen centro de Elordi desde la izquierda para el cabezazo de Alejo Osella adentro del área. El remate del defensor se metió contra el poste derecho del arco defendido por Cortés y se transformó en el 3-1 que posteriormente resultaría definitivo.

Argentinos tuvo la chance del descuento en un tiro de esquina desde la derecha que Lescano empujó hacia el arco, pero se encontró con la buena estirada de Bolcato para controlar el balón. Además, Morales anotó un tanto que fue anulado a instancias del VAR, por lo que el Bicho se quedó sin poder ensayar la remontada.

Con el triunfo, la Lepra mendocina alcanzó los 29 puntos y lidera la tabla de posiciones de la Zona B del Torneo Apertura; mientras que el Bicho permanece tercero con 23 unidades. En la próxima fecha, Independiente Rivadavia visitará a Banfield el lunes 20, desde las 17.15; mientras que al equipo de Nicolás Diez le tocará recibir a Atlético Tucumán, el sábado 18, desde las 21.45.

-SÍNTESIS-

Independiente Rivadavia 3-1 Argentinos Juniors.



Goles:

9’PT: Juan Elordi (IRI).

23’PT: Leonel Bucca (IRI).

48’PT: Sebastián Prieto (ARG).

7’ST: Alejo Osella (IRI).



Expulsado:

16’PT: Hernán López Muñoz (ARG).



Formaciones:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Alejo Osella, Juan Elordi; Tomás Bottari; Gonzalo Ríos, Rodrigo Atencio, Leonel Bucca; Matías Fernández y Fabrizio Sartori.

DT: Alfredo Berti.



Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Erik Godoy, Román Riquelme y Sebastián Prieto; Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Emiliano Viveros; Iván Morales.

DT: Nicolás Diez.



Cambios:

19’PT: ingresó Iván Villalba por Leonard Costa (IRI).

ET: ingresó Alex Arce por Fabrizio Sartori (IRI).

ET: ingresó Luciano Gómez por Ezequiel Bonifacio (IRI).

9’ST: ingresó José Florentín por Matías Fernández (IRI).

10’ST: ingresó Facundo Jainikoski por Emiliano Viveros (ARG).

22’ST: ingresó Sebastián Villa por Leonel Bucca (ARG).

22’ST: ingresó Gómez por Federico Fattori (ARG).

22’ST: ingresó Diego Porcel por Nicolás Oroz (ARG).

31’ST: ingresó Fernández por Alan Lescano (ARG).

31’ST: ingresó Carrizo por Iván Morales (ARG).



Amonestados:

21’PT: Federico Fattori (ARG).

39’PT: Matías Fernández (IRI).

41’PT: Román Riquelme (ARG).

41’PT: Brayan Cortés (ARG).

46’PT: Ezequiel Bonifacio (IRI).

21’ST: Tomás Bottari (IRI).

37’ST: Iván Villalba (IRI).

40’ST: Kevin Coronel (ARG).



Árbitro: Darío Herrera. VAR: Gastón Monsón Brizuela.



Estadio: Bautista Gargantini.

Video: Liga Profesional.