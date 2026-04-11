Emiliano Stang terminó tercero en la clasificación del TC 2000

Este sábado, la acción del TC 2000 en el autódromo Eduardo Copello de San Juan encontró el desarrollo de la clasificación. Por la segunda fecha del campeonato, los pilotos que forman parte de la categoría fueron a buscar el mejor registro posible para ubicarse por delante en la grilla.

En ese marco apareció quien siempre se transforma en una figura en estos contextos: Matías Rossi. El piloto oriundo de Del Viso registró un tiempo de un minuto, 10 segundos y 729 milésimas que fue insuperable para sus competidores.

Por detrás del Toyota del Misil llegó Gabriel Ponce De León a escasas 93 milésimas, muy cerca del mejor registro de la jornada. Algo más relegado, pero entre los mejores, apareció el crespense Emiliano Stang con un tiempo 587 milésimas más lento que el de Rossi.

Por este sábado terminó la actividad con el 1-2-3 de la marca japonesa, pero todo continuará este domingo. En el autódromo sanjuanino, la carrera final tendrá lugar a partir de las 13 y determinará al ganador de la segunda competencia de la temporada en la que Stang comenzó como líder.

Clasificación | TC 2000 | Fecha 2 (en San Juan)

1°) Matías Rossi (Toyota): 1’10”729/1000.

2°) Gabriel Ponce De León (Toyota): a 93/1000.

3°) Emiliano Stang (Toyota): a 587/1000.

4°) Lucas Vicino (Chevrolet): a 744/1000.

5°) Facundo Aldrighetti (Honda): a 842/1000.