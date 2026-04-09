Plan Divino presenta García-Páez en Paraná, un homenaje imperdible a dos leyendas del rock nacional

Paraná será escenario de un espectáculo pensado para los amantes del rock argentino: Plan Divino presenta García–Páez, un concierto que rinde homenaje a dos figuras fundamentales de la música nacional como Charly García y Fito Páez. El espectáculo se presentará el próximo 24 de abril a las 21, en el Teatro 3 de Febrero, uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad.

La propuesta combina potencia musical y carga emocional en un recorrido por canciones que marcaron a generaciones y forman parte del ADN cultural del país. Al frente del proyecto estará Tiago Galíndez, ex voz de Piano Bar, acompañado por Mia Folino —hija de Hilda Lizarazu— y Elías Pardal, finalista de La Voz Argentina, en un ensamble que promete una interpretación renovada de clásicos inolvidables.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Gradatickets y en la boletería del teatro, con la posibilidad de adquirirlas en 3 y 6 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.