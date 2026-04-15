Fútbol: Gimnasia y Tiro de Salta avanzó por penales en la Copa Argentina

En Lomas de Zamora, el Albo dio la nota ante un rival de Primera División (Foto: Copa Argentina).

Gimnasia y Tiro de Salta superó por penales a Gimnasia de Mendoza y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina. El equipo norteño, actual rival de Patronato en la Primera Nacional, se impuso por 4 a 3 desde los 12 pasos ante un rival de Primera División, luego de igualar con el marcador cerrado este miércoles en el estadio Eduardo Gallardón, de Los Andes.

El mariagrandense Juan Galetto (formado en las divisiones inferiores de Patronato) convirtió uno de los penales para la victoria del conjunto Albo, que en la próxima instancia se medirá con Vélez Sarsfield (Viene de eliminar a Deportivo Armenio).

De los primeros 10 penales de la tanda se erraron 6, y ya en el “uno a uno”, el equipo de Primera División convirtió los dos, mientras que el aurinegro falló el suyo.

Juan Galetto, Fabricio Rojas, Rubén Villarreal y Nicolás Contín convirtieron para el ganador, mientras que Santiago Rodríguez, Agustín Módica y Matías Recalde lo hicieron para el Lobo cuyano.

El exUnión de Santa Fe Joaquín Papaleo atajó los remates de Julián Ceballos, Luciano Cingolani e Ismael Cortez, mientras que Diego Mondino erró su disparo. Del otro lado, Lautaro Petrucchi tapó el penal de Franco Sivetti y fallaron sus remates Walter Montoya y Manuel Guanini.

Con este resultado, un equipo salteño superó el cuadro inicial y se metió en la instancia entre los 32 mejores después de 13 años. El último había sido Juventud Antoniana, durante la temporada 2013.