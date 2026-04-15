Racing perdió con Botafogo en el Cilindro y complicó su panorama en la Sudamericana

La Academia cayó agónicamente y sin la presencia de público en el Cilindro de Avellaneda.

Racing perdió agónicamente por 3-2 con el Botafogo de Brasil ante un estadio Presidente Perón sin público por la sanción impuesta por Conmebol, por la segunda fecha del grupo E de la Copa Sudamericana 2026.

Los goles de la Academia fueron convertidos por Santiago Sosa, a los cuatro minutos del primer tiempo, y Adrián Martínez, en 21 del segundo, mientras que para la visita convirtieron Arthur Cabral y Júnior Santos, en 23 y 41 minutos de la primera etapa, y Danilo en el tercer minuto de descuento del segundo tiempo.

Racing abrió el marcador en su primera llegada, a los cuatro minutos del primer tiempo, con un tiro libre desde el costado izquierdo que cayó al área y, ante el error en la salida del arquero Neto, permitió que el volante Santiago Sosa cabecee y convierta ante el arco libre.

La visita tuvo su primera llegada cuando iban nueve minutos, con una recuperación alta y remate lejano del delantero Júnior Santos, que se fue cerca del poste derecho del arquero Facundo Cambeses.

Solo un minuto después, el delantero Adrián Maravilla Martínez aprovechó un error defensivo del equipo rival, eludió a Neto y definió ante el arco libre, aunque el defensor Nahuel Ferraresi pudo despejar sobre la línea al córner.

De ese tiro de esquina llegó una nueva situación de peligro para Racing, con un nuevo centro al segundo poste que fue cabeceado por el central Nazareno Colombo, que Neto pudo detener de gran manera sobre su poste derecho.

En 23 minutos, el delantero Arthur Cabral aprovechó una pelota suelta cerca del borde del área, encaró a Cambeses por el costado derecho y definió por debajo del achique del guardameta, con un tiro cruzado que empató el partido.

Tres minutos más tarde, el extremo Matheus Martins recibió un centro atrás por el costado izquierdo del área, controló y sacó un disparo de derecha, que salió a las manos del arquero rival.

El conjunto brasileño remontó a los 40 minutos mediante un gran pase largo que habilitó al delantero Júnior Santos, quien avanzó desde campo propio, llegó hasta el área y definió cruzado, ante el achique de un Cambeses que no tuvo reacción para ampliar el cuerpo en el momento justo.

Ya en el segundo tiempo, a los seis minutos y luego de una combinación entre Maravilla y el volante Baltasar Rodríguez dentro del área, el atacante remató con un frentazo desde el área chica, aunque Neto reaccionó a tiempo y desvió por encima de su propio arco.

El local volvió a igualar cuando iban 19 minutos, mediante un pase largo para el desborde por derecha del carrilero Ezequiel Cannavo, cuyo centro atrás fue empujado al gol por Maravilla Martínez.

La primera llegada de Botafogo en el segundo tiempo fue a los 31 minutos, con un tiro libre del defensor Alex Telles sobre el borde del área que se desvió en la barrera y pasó muy cerca del ángulo derecho del arquero argentino.

En el tercer minuto de descuento, un ataque por izquierda permitió el desborde por izquierda del delantero Kadir Barría, cuyo centro atrás llegó al segundo palo para la llegada del volante Danilo, que empujó la pelota al gol.

La derrota dejó al equipo de Gustavo Costas en el tercer lugar de la zona E con tres puntos, mientras que Botafogo es líder con cuatro unidades, señala NA.

En la próxima fecha, el equipo argentino visitará a Caracas de Venezuela, el miércoles 29 de abril a las 19, mientras que el conjunto brasileño será local de Independiente Petrolero de Bolivia, el martes 28 al mismo horario.