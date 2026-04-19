Argentinos venció a Tucumán y se prende en puestos de clasificación

Este sábado por la noche, la actividad correspondiente a la 15ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional encontró a Argentinos Juniors y Atlético Tucumán. El encuentro se disputó en el estadio Diego Armando Maradona y contó con el arbitraje de Bruno Amiconi, acompañado por Lucas Novelli en el VAR.

Fue el Bicho el primero en contar con una ocasión de peligro luego de un balón cruzado desde la izquierda hacia la derecha por Facundo Jainikoski para la llegada de Kevin Coronel. El remate del lateral derecho careció de fuerza y no sorprendió a Luis Ingolotti, que controló sin problemas recostado hacia el costado izquierdo.

El Bicho siguió buscando y tuvo una muy buena luego de un pase filtrado hacia la derecha para una nueva llegada de Coronel. Esta vez el remate del lateral derecho puso en peligro la valla de Ingolotti, ya que parecía meterse por el costado izquierdo. Sin embargo, una buena estirada del arquero visitante envió el balón al tiro de esquina.

Ya en la segunda mitad del juego, el dominio del equipo de Nicolás Diez siguió y por este motivo acabaron abriendo el marcador. Fue tras un centro de Sebastián Prieto desde la izquierda en el que Tomás Molina ganó de cabeza para anticipar la salida de Ingolotti y así poner el 1-0.

El gol despertó a Atlético Tucumán, que tuvo su primera llegada con un centro desde la derecha para el cabezazo de Nicolás Laméndola. Con su remate poco ortodoxo, el atacante acabó enviando el balón muy por encima del travesaño, pese a estar dentro del área chica.

El Bicho pudo ampliar en la siguiente con una recuperación en la mitad de la cancha que permitió el avance de Alan Lescano. El atacante sacó el remate de larga distancia, pero a su disparo le faltó dirección y acabó perdiéndose por el costado izquierdo del arco de Ingolotti.

La insistencia del conjunto anfitrión le permitió tener una nueva chance al local. Esta vez fue Tomás Molina el que habilitó a Iván Morales con un gran pase que encontró al chileno trazando una diagonal hacia la derecha. El ex Sarmiento de Junín intentó un remate contra el costado izquierdo, pero no sorprendió al arquero visitante, que rechazó sin problemas.

La última fue en un tiro de esquina desde la izquierda que encontró el desvío de Lautaro Giaccone en el primer palo. Nadie llegó para empujar por la izquierda, por lo que la última chance del encuentro se perdió por línea de fondo: no pudo ser.

Argentinos ganó por 1-0 y llegó a los 26 puntos, con lo que está tercero en la tabla de la Zona B; mientras que el Decano permanece 13°, ya sin chances de clasificación a la próxima instancia. En la próxima fecha, el Bicho deberá visitar a Huracán el lunes 27 desde las 21; mientras que al Decano le tocará recibir a Banfield el domingo 26 desde las 20.

-SÍNTESIS-

Argentinos Juniors 1-0 Atlético Tucumán.



Gol:

16’ST: Tomás Molina.



Formaciones:

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Federico Fattori; Alan Lescano, Facundo Jainikoski, Nicolás Oroz; Iván Morales y Tomás Molina.

DT: Nicolás Diez.



Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Cléver Ferreira, Gastón Suso, Ignacio Galván; Leonel Vega, Javier Domínguez; Renzo Tesuri, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz.

DT: Julio Falcioni.



Cambios:

ET: ingresó Ramiro Ruiz Rodríguez por Renzo Tesuri (TUC).

22’ST: ingresó Alexis Segovia por Javier Domínguez (TUC).

23’ST: ingresó Lautaro Giaccone por Facundo Jainikoski (ARG).

32’ST: ingresó Ezequiel Ham por Leonel Vega (TUC).

38’ST: ingresó Lucas Gómez por Tomás Molina (ARG).

39’ST: ingresó Lucas Román por Franco Nicola (TUC).

39’ST: ingresó Lautaro Godoy por Nicolás Laméndola (TUC).

45’ST: ingresó Diego Porcel por Iván Morales (ARG).

45’ST: ingresó Enzo Pérez por Nicolás Oroz (ARG).

45’ST: ingresó Erik Godoy por Alan Lescano (ARG).



Amonestados:

3’PT: Maximiliano Villa (TUC).

29’PT: Iván Morales (ARG).

14’ST: Leandro Díaz (TUC).

18’ST: Leonel Vega (TUC).

32’ST: Cléver Ferreira (TUC).

33’ST: Román Riquelme (ARG).

42’ST: Ignacio Galván (TUC).



Árbitro: Bruno Amiconi. VAR: Lucas Novelli.



Estadio: Diego Armando Maradona.

Video: Liga Profesional.