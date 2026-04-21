Tres entrerrianos dirán presente en la tercera fecha de las camionetas

El paranaense Mariano Werner dirá presente este fin de semana en el Roberto Mouras.
Con presencia entrerriana se confirmaron las listas de pilotos que intervendrán en la tercera fecha del TC Pick Up y TC Pista Pick Up, las categorías de los utilitarios de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) este fin de semana en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.
El paranaense Mariano Werner participará de la nueva cita del TC Pick Up, mientras que el villaguayense Juan Pablo Guiffrey y el ramirense Manuel Borgert lo harán en el TC Pista Pick Up, la categoría telonera.
Diego Azar, con la Fiat Toro de su estructura familiar, llega como líder del campeonato con 74,5 puntos, y lo persigue el último ganador, Otto Fritzler con la Ford Ranger del Maquin Parts, que acecha al de Del Viso a solo un punto de distancia.
A esta tercera fecha se suma y retorna Matías Frano, quién vuelve a la categoría con la Toyota Hilux del Magnoluz Racing, con la que compitió en 2025.
En cuanto al TC Pista Pick Up, Tomás Pellandino llega como líder y último ganador con la Ford Ranger del SAP Team, mientras que Santiago Biagi lo persigue a bordo de la Toyota Hilux del RUS MED Team.
La lista completa del TC Pick Up:
|Orden
|N*
|Piloto
|Marca
|Equipo
|1
|1
|Canapino, Agustín
|Chevrolet
|CANNING MOTORSPORTS
|2
|2
|Ebarlín, Juan José
|Toyota
|EZE-B TEAM
|3
|3
|Werner, Mariano
|Foton
|FADEL MEMO CORSE
|4
|11
|Mazzacane, Gastón
|Foton
|COIRO COMPETICION
|5
|12
|Abdala, Tomás
|Ford
|ABDALA RACING
|6
|13
|De Carlo, Diego
|VW
|LRD PERFORMANCE
|7
|66
|Tadei, Gustavo
|Ford
|JALAF COMPETICION
|8
|75
|Frano, Matias
|Toyota
|MAGNOLUZ RACING
|9
|86
|Faín, Ignacio
|Ford
|GURI MARTINEZ COMP.
|10
|100
|Reutemann, Ian
|Toyota
|IR RACING
|11
|107
|Martinez, Tobias
|Chevrolet
|RUS MED TEAM
|12
|110
|Azar, Diego
|Fiat
|AZAR MOTORSPORT
|13
|119
|Palazzo, Hernán
|Toyota
|EZE-B TEAM
|14
|147
|Dianda, Marco
|Ford
|GURI MARTINEZ COMP.
|15
|256
|Fritzler, Otto
|Ford
|MAQUIN PARTS
La nómina completa del TC Pista Pick Up:
|Orden
|N*
|Piloto
|Marca
|Equipo
|1
|8
|Sandin, Juan Antonio
|Ford
|JALAF COMPETICION
|2
|10
|Catelli, Luis
|Toyota
|JALAF COMPETICION
|3
|14
|Goya, Néstor Omar
|Ford
|GIAVEDONI SPORT
|4
|15
|Goya, José Alberto
|Ford
|GIAVEDONI SPORT
|5
|22
|Montanari, José Carlos
|Ford
|MONTANARI RACING
|6
|23
|Sala, Hernán
|RAM
|FADEL MEMO CORSE
|7
|44
|Camporino Rossotti, Joaquin
|Nissan
|ALIFRACO SPORT
|8
|65
|Simonetti, Emiliano
|Ford
|GT RACING
|9
|66
|Aramburu, Gonzalo
|Toyota
|GALLO COMPETICION
|10
|67
|Biagi, Santiago
|Toyota
|RUS MED TEAM
|11
|71
|Guiffrey, Juan Pablo
|Ford
|SAP TEAM
|12
|77
|Baldo, Mario
|Ford
|IR RACING
|13
|88
|Oroza, Alvaro
|Ford
|TROTTA RACING
|14
|105
|Borgert, Manuel
|Ford
|MAGNOLUZ RACING
|15
|107
|Sganga, Antonino
|Ford
|GURI MARTINEZ COMP.
|16
|122
|Vergagni, Marcelo
|Ford
|BALDI CORONAS COMP.
|17
|123
|Santilli Pazos, Nicanor
|Foton
|COIRO COMPETICION
|18
|127
|Cordone, Nahuel
|Ford
|IMPIOMBATO MOTORSPORT
|19
|132
|Pellandino, Tomás
|Ford
|SAP TEAM
|20
|133
|Alberti, Juan Pablo
|V.W
|DBG MOTORSPORT
|21
|144
|Cifre, Faustino
|Ford
|GIAVEDONI SPORT
|22
|188
|Di Salvia, Tomas
|Toyota
|AZAR MOTORSPORT