Deportes

Tres entrerrianos dirán presente en la tercera fecha de las camionetas

21 de Abril de 2026 - 19:30
TC Pick Up

El paranaense Mariano Werner dirá presente este fin de semana en el Roberto Mouras.

Con presencia entrerriana se confirmaron las listas de pilotos que intervendrán en la tercera fecha del TC Pick Up y TC Pista Pick Up, las categorías de los utilitarios de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) este fin de semana en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

El paranaense Mariano Werner participará de la nueva cita del TC Pick Up, mientras que el villaguayense Juan Pablo Guiffrey y el ramirense Manuel Borgert lo harán en el TC Pista Pick Up, la categoría telonera.

Diego Azar, con la Fiat Toro de su estructura familiar, llega como líder del campeonato con 74,5 puntos, y lo persigue el último ganador, Otto Fritzler con la Ford Ranger del Maquin Parts, que acecha al de Del Viso a solo un punto de distancia.

A esta tercera fecha se suma y retorna Matías Frano, quién vuelve a la categoría con la Toyota Hilux del Magnoluz Racing, con la que compitió en 2025.

En cuanto al TC Pista Pick Up, Tomás Pellandino llega como líder y último ganador con la Ford Ranger del SAP Team, mientras que Santiago Biagi lo persigue a bordo de la Toyota Hilux del RUS MED Team.

La lista completa del TC Pick Up:

Orden N* Piloto Marca Equipo
1 1 Canapino, Agustín Chevrolet CANNING MOTORSPORTS
2 2 Ebarlín, Juan José Toyota EZE-B TEAM
3 3 Werner, Mariano Foton FADEL MEMO CORSE
4 11 Mazzacane, Gastón Foton COIRO COMPETICION
5 12 Abdala, Tomás Ford ABDALA RACING
6 13 De Carlo, Diego VW LRD PERFORMANCE
7 66 Tadei, Gustavo Ford JALAF COMPETICION
8 75 Frano, Matias Toyota MAGNOLUZ RACING
9 86 Faín, Ignacio Ford GURI MARTINEZ COMP.
10 100 Reutemann, Ian Toyota IR RACING
11 107 Martinez, Tobias Chevrolet RUS MED TEAM
12 110 Azar, Diego Fiat AZAR MOTORSPORT
13 119 Palazzo, Hernán Toyota EZE-B TEAM
14 147 Dianda, Marco Ford GURI MARTINEZ COMP.
15 256 Fritzler, Otto Ford MAQUIN PARTS

 

La nómina completa del TC Pista Pick Up:

Orden  N* Piloto Marca Equipo
1 8 Sandin, Juan Antonio Ford JALAF COMPETICION
2 10 Catelli, Luis Toyota JALAF COMPETICION
3 14 Goya, Néstor Omar Ford GIAVEDONI SPORT
4 15 Goya, José Alberto Ford GIAVEDONI SPORT
5 22 Montanari, José Carlos Ford MONTANARI RACING
6 23 Sala, Hernán RAM FADEL MEMO CORSE
7 44 Camporino Rossotti, Joaquin Nissan ALIFRACO SPORT
8 65 Simonetti, Emiliano Ford GT RACING
9 66 Aramburu, Gonzalo Toyota GALLO COMPETICION
10 67 Biagi, Santiago Toyota RUS MED TEAM
11 71 Guiffrey, Juan Pablo Ford SAP TEAM
12 77 Baldo, Mario Ford IR RACING
13 88 Oroza, Alvaro Ford TROTTA RACING
14 105 Borgert, Manuel Ford MAGNOLUZ RACING
15 107 Sganga, Antonino Ford GURI MARTINEZ COMP.
16 122 Vergagni, Marcelo Ford BALDI CORONAS COMP.
17 123 Santilli Pazos, Nicanor Foton COIRO COMPETICION
18 127 Cordone, Nahuel Ford IMPIOMBATO MOTORSPORT
19 132 Pellandino, Tomás Ford SAP TEAM
20 133 Alberti, Juan Pablo V.W DBG MOTORSPORT
21 144 Cifre, Faustino Ford GIAVEDONI SPORT
22 188 Di Salvia, Tomas Toyota AZAR MOTORSPORT
         

Mas Noticias

Edición Impresa

Cargando...

