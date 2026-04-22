TC: el “Gurí” Martínez Competición logró cuatro podios en cuatro fechas

El Gurí Martínez Competición en 4 fechas del Turismo Carretera acumula 4 podios distribuidos en 3 carreras, ya que en Neuquén no lo consiguió. El 1-2 de Nicolás Moscardini y el paranaense Agustín Martínez en El Calafate, y los dos segundos puestos de Mauricio Lambiris, primero en Viedma y luego en Concepción del Uruguay, depositan al equipo como el que más podios logró en este 2026.

El uruguayo, en su estreno en el equipo, fue el más constante de los cuatro pilotos. Viene de ser segundo en La Histórica, y aunque abandonó en Neuquén -por problemas de suspensión-, fue segundo en Viedma y llegó 15 en El Calafate. Con 111 puntos Lambiris está tercero en el campeonato y pelea entre los de arriba por otro año más. Solo en 4 carreras igualó los podios del 2025, aunque entre ellos hay una victoria en Termas de Río Hondo, la próxima fecha del 2026.

Nicolás Moscardini fue de más a menos: debutó en el TC con victoria en El Calafate, y luego no presentó regularidad: fue 30° en Viedma y abandonó en Neuquén y Concepción del Uruguay. Quién lo siguió en El Calafate fue Agustín Martínez, que escoltó a Moscardini y luego decidió apartarse del automovilismo.

Quién tomó su lugar fue Facundo Ardusso, que agarró el Ford Mustang y fue 24° en Neuquén y 18° en La Histórica. El cuarto del equipo, Augusto Carinelli no pudo imprimir buenos resultados, ya que no subió más que el puesto 31 conseguido en Neuquén.

Hay que resaltar que en la temporada 2025 –con dos autos menos, es cierto– consiguió un solo podio de la mano del paranaense Agustín Martínez. El uruguayo Lambiris todavía no integraba el equipo y el platense Moscardini aún se fogueaba en TC Pista, donde fue subcampeón con 4 victorias y un segundo puesto.

Este parece ser el comienzo que precisaba la estructura del Gurí, que quiere meterse de lleno a la Copa de Oro y ser protagonista en todo.