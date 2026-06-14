Escocia sufrió, pero ganó ante Haití en su vuelta a los mundiales

Este sábado por la noche, la ciudad de Boston en Massachusetts recibió el duelo entre Escocia y Haití en el marco de la primera fecha del Grupo C del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Luego del empate entre Brasil y Marruecos, cualquiera de los dos equipos tenía la chance de convertirse en líder de la zona.

En ese marco, fue Escocia el que salió con ánimos de volverse protagonista del juego, contexto en el que tuvo un disparo en el poste por parte de Scott McTominay. Fue tras un desborde de Ben Doak por la derecha y un pase hacia atrás para el jugador del Napoli, quien sacó un potente disparo que dio en el palo izquierdo de la valla defendida por Johny Placide.

Sin embargo, poco a poco Haití se fue animando y generó peligro a partir de las buenas acciones personales de Jean-Ricner Bellegarde y el porte físico de Frantzdy Pierrot dentro del área. Un disparo del primero fue la ocasión más clara de los haitianos durante los primeros minutos.

El gol que abrió el marcador llegó a los 28 minutos, luego de algunos intentos escoceses que parecían no tener destino de gol. Fue tras un pase de Doak para Ché Adams, que definió de frente a Placide en el área chica.

El arquero contuvo el remate, pero dio un rebote largo que benefició la intervención de John McGinn. El compañero de Dibu Martínez definió desviado, pero un rebote en Bellegarde lo benefició y envió el balón hacia el fondo de la red: 1-0.

Después de unos minutos de zozobra en los que Escocia pudo haber anotado el segundo, Haití reaccionó y comenzó a manejar el duelo ya sin parar en su dominio. Ricardo Adé tuvo la primera ocasión con un remate desviado, pero también tuvieron sus ocasiones Pierrot y Ruben Providence, en ambos casos encontrando la reacción de Angus Gunn en la valla escocesa.

Ya en la segunda mitad del juego se profundizó el dominio del equipo caribeño. Haití manejó la pelota y mereció la igualdad durante el desarrollo del partido, pero la falta de jerarquía pesó: nunca pudo vencer la valla de Gunn, ni llevar verdadero peligro al arco escocés, más allá de alguna acción en particular.

Sí quedó el reclamo por una polémica que pudo torcer el rumbo del encuentro. Un remate de Bellegarde desde el borde del área dio en la mano de Grant Hanley, quien hizo el gesto para tocar el balón con su brazo. La jugada continuó y hubo tiro de esquina para Haití, pero la revisión en el VAR no demandó la intervención del árbitro.

El tiempo pasó y no hubo forma para Haití: fue victoria de Escocia por 1-0, de manera que se convirtió en el líder del Grupo C, al menos de forma temporal. En la próxima fecha, el viernes 19 de junio, Escocia enfrentará a Marruecos desde las 19; mientras que Haití se medirá con Brasil a partir de las 21.30.