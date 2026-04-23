Charly García continúa internado: qué se sabe de la salud del músico

El reconocido cantante Charly García continúa internado y se recupera “favorablemente” de una cirugía de riñón a la que fue sometido, a los 74 años, el pasado martes 21 de abril.

Según el comunicado oficial, el artista ingresó a quirófano de forma programada en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT).

La operación se realizó según lo previsto y el intérprete “se encuentra bien, evoluciona favorablemente y se recupera en una habitación común, sin presentar complicaciones hasta el momento”, informaron fuentes autorizadas.

Además, el artista no requirió diálisis en ningún momento, ni ninguna intervención adicional fuera de las habituales para este tipo de procedimiento.

Fuente: Noticias Argentinas.