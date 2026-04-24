Fútbol: Neuquen cayó ante Unión y quedó complicado

Neuquen cayó ante Unión y quedó complicado en los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial.

En el partido que completó los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial, Unión de Santa Fe derrotó por 3 a 1 a Neuquen, en el sur paranaense, e inclinó la balanza a su favor.

Los goles de la visita fueron marcados por Benavides, Cacciabue y Greco, Migueles, en tanto, descontó para el Pingüino. La historia proseguirá la próxima semana en la vecina orilla.

El resto de los partidos

En duelo de equipos representantes de la Liga Paranaense de Fútbol, en la noche de este miércoles, Belgrano y Patronato no se sacaron ventajas e igualaron 0 a 0.

En la vecina orilla, Atlético Paraná empató 1 a 1 con Cosmos FC, en el predio de la Liga Santafesina de Fútbol. El Decano paranaense se puso en ventaja por intermedio de Marcos Rodríguez, mientras que Luciano Pereira empató la historia para el dueño de casa.

Por último, en el restante cotejo de cuartos de final de ida disputado en la noche del miércoles, Universidad Nacional del Litoral superó a Colón 2 a 0 merced a los gritos de Brian Giménez.