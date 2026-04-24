El entrerriano Felipe Bond logró la medalla dorada en Juegos Suramericanos de la Juventud

El concordiense Felipe Bond se impuso en 1m56s63 en los 800 metros llanos.

El atleta entrerriano Felipe Bond logró la medalla dorada de los 800 metros llanos de los Juegos Sudamericanos de la Juventud, que se disputan en Panamá. Con un tiempo de 1m56s63, el oriundo de Concordia se subió a lo más alto de podio y consiguió su mejor marca personal.

En una definición ajustada, Bond logró aventajar al brasileño Max Alves Da Silva, quien se quedó con la plata tras cronometrar 1:57.01, y al chileno Valentin Acuña Flores, quien completó el podio con el bronce con un tiempo de 1:57.29.

Por su parte, el concordiense Jonatán Pucheta cerró una sólida participación en el quinto lugar con 1:58.69.

Cabe destacar que esta es la segunda medalla obtenida por un entrerriano en la delegación argentina que participa en Panamá: la primera fue el bronce que alcanzó el paranaense Agustín Asmu con el equipo mixto de tenis de mesa.

Medalla plateada en salto con garrocha

Por su parte, Juana Echeverría obtuvo la plata en salto con garrocha al superar la vara en los 3.35 metros, lo que representa su mejor marca histórica (PB). Echeverría mostró una consistencia impecable superando las primeras cuatro alturas en su primer intento.

La competencia fue liderada por la venezolana Oriana Saavedra Plazola, quien se adjudicó el oro con 3.50 metros, mientras que el bronce fue para la también venezolana Ana León Montes con 3.20 metros.

La argentina Pía Cáceres finalizó en un meritorio cuarto puesto, igualando su mejor registro personal con 3.20 metros y perdiendo el podio únicamente por criterios de desempate técnico.