Romero presentó ante el Banco de Desarrollo proyectos estratégicos para Paraná

Romero planteó proyectos vinculados al acceso al agua potable, saneamiento, infraestructura urbana y desarrollo regional, fundamentales para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

La intendenta Rosario Romero participó de una reunión de trabajo con autoridades del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), ara avanzar en alternativas de financiamiento para obras estratégicas que impulsen el desarrollo de Paraná.

Una delegación del Municipio de Paraná se reunió en Buenos Aires con representantes de la CAF para presentar proyectos vinculados al acceso al agua potable, saneamiento, infraestructura urbana y desarrollo regional, fundamentales para mejorar la calidad de vida de los vecinos y consolidar el crecimiento de la ciudad.

La comitiva estuvo encabezada por la intendenta Rosario Romero y acompañada por el jefe de Gabinete de Secretarías de Estado, Santiago Halle; y el subsecretario de Ambiente Maximiliano Pérez Vicenz. Durante el encuentro se presentó una propuesta formal para que el organismo evalúe el financiamiento de las obras, consideradas estratégicas por su impacto en la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida de la población.

La intendenta explicó que el Municipio “trabaja en un camino para conseguir financiamiento para una gran obra que Paraná necesita, que es tratar sus efluentes cloacales y hacer el colector cloacal Sur”, y precisó que “para eso vinimos a Buenos Aires, a la sede de la CAF, donde iniciamos un proceso y hemos mandado una propuesta para que este organismo analice el financiamiento de esa gran obra".

La jefa comunal subrayó el valor ambiental y social de la obra y destacó que el proyecto apunta a proteger el río Paraná, que definió como "un patrimonio fundamental". Además, señaló que la iniciativa contempla a sectores de la ciudad que hoy carecen del servicio básico de saneamiento. Asimismo, junto a integrantes de su equipo de gobierno, expuso sobre la importancia estratégica de Paraná dentro de la región y la necesidad de impulsar inversiones que fortalezcan la infraestructura urbana, ambiental y productiva.

El jefe de Gabinete, Santiago Halle, detalló que "la reunión fue muy amena, muy operativa. Siempre es bueno trabajar con los organismos de cooperación internacional, con este tipo de bancos que nos ayudan a pensar en cómo financiar obras muy importantes para la ciudad, de mucha magnitud".

Al respecto, el funcionario planteó también la posibilidad de articular con otros municipios ribereños y con el gobierno provincial para potenciar las gestiones: "Nos comprometimos a aliarnos con otros municipios vinculados al río Paraná y con el gobierno provincial, a trabajar en conjunto para que las cosas salgan".

Por su parte, Pérez Vicenz precisó el contenido técnico de la reunión e informó que “las obras presentadas ante la CAF comprenden la planta de tratamientos y el colector cloacal Sur Máxima, que representa el 30 por ciento de la red que aún no tiene cobertura”, y señaló que los representantes del banco "vieron con buenos ojos el orden fiscal, el tener las cuentas en orden y ya una planificación de la ciudad".

Además, se analizaron herramientas de financiamiento que CAF desarrolla junto a gobiernos locales de América Latina, con eje en proyectos sostenibles, integración regional y fortalecimiento institucional.