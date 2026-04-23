Crisis industrial: Rigolleau despidió a 100 trabajadores y comenzó a importar vajilla desde China

La histórica empresa Rigolleau, con más de 120 años de trayectoria en la industria del vidrio, comenzó a importar vajilla desde China, despidió a 100 trabajadores y redujo su producción al 60% de su capacidad operativa.

La firma atraviesa una situación crítica en medio de la baja del consumo interno, un factor que golpea de manera directa a su esquema de negocios, ya que el 95% de su producción está destinada al mercado nacional.

Según se desprende de un informe presentado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), la compañía resolvió cambiar su modelo tradicional y avanzar con importaciones para abaratar costos.

Apagó un horno y acumuló pérdidas

Como parte de esa reestructuración, Rigolleau apagó uno de sus hornos industriales durante el año pasado, lo que provocó una caída de la actividad total en la planta de Berazategui.

Además, al 30 de noviembre de 2025, la empresa acumulaba un pasivo previsional superior a los 700 millones de pesos y un resultado final negativo de 5.596 millones.

A ese cuadro se sumó una baja interanual del 37,8% en las exportaciones.

La crisis golpea a una firma emblemática

El sector más afectado dentro de la empresa es el vinculado al consumo hogareño y la vajilla, mientras que la producción para los rubros farmacéutico y alimentario mantiene una demanda más estable.

La decisión de importar productos chinos marca un punto de inflexión en una firma fundada en 1882, que se transformó en una referencia histórica de la industria nacional.

En ese contexto, Rigolleau se suma a otros casos recientes de empresas tradicionales que redujeron producción local y avanzaron con importaciones frente a la caída del consumo y el aumento de costos.

Fuente: Clarín