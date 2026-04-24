Bagnat dijo que antes de que termine el primer semestre ingresaría la reforma de la Caja a la Legislatura

“Todo lo que está pasando es lo previsible. Era el escenario que se buscaba: instalar el tema para dialogar. De igual modo, yo le saco la palabra ´contra´. Esto no es contra nadie, al menos del lado nuestro. Creemos que no es nuevo este diagnóstico, creemos que, durante los últimos años, los últimos gobiernos, las últimas gestiones, con los mismos equipos técnicos, los mismos datos llegaron a las mismas conclusiones y anunciaron también la necesidad de una reforma al sistema”.

El análisis lo hizo Gastón Bagnat, presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, también con un gesto condescendiente hacia el reclamo de la dirigencia sindical que este jueves hizo una marcha provincial, disconforme con los cambios que el Gobierno proyecta en el texto de la ley N° 8.732, que regula el régimen previsional.

“Ha fallado la política”

“Es entendible la actitud de los dirigentes gremiales que durante décadas han trabajado buscando lo que consideran conquistas importantes para sus sectores”, analizó en declaraciones radiales.

“Creo que ha fallado la política, que debió gestionar mejor el sistema previsional y anticiparse. Varias provincias han reformado sus sistemas: Córdoba ha hecho reformas; también Santa Fe. Nosotros lo que decimos es que falta la decisión política, que este gobernador (Rogelio Frigerio) valientemente la ha propuesto, porque entiende que posponer esta reforma agravaría mucho más el panorama”, marcó.

En ese marco, agregó el titular de la Caja, “y con muchísima honestidad, hemos puesto sobre la mesa los temas sin eufemismos y sin escapar a lo que creemos que es el debate previsional. Respetamos todas las posturas, respetamos todas las sugerencias, todas las medidas que se sugieren, de las cuales lamentablemente muchas no son previsionales”, dijo y agregó que, “obviamente gestionar recursos, buscar fondos de otros lados, es un mecanismo válido y nunca hay que agotarlo y hay que ser creativos. Pero cuando vos tenés el corazón de un sistema que se está enfermando y que cada vez te genera más desgaste, hay que ser realistas y ponerse a debatir sobre esos engranajes”.

“Me parece perfecto que se expresen”

Bagnat amplió: “Con muchísimo respeto, me parece perfecto que se expresen, me parece perfecto que hagan marchas, que se junten. También es verdad que hay diálogo. Y coincido en que esta etapa termina en la presentación del proyecto. Eso queda en manos de la Legislatura. Hoy hay una ley que cumplimos, y logramos que el organismo funcione de la mejor manera posible”.

Es inminente

Sobre la fecha para ingresar el proyecto a la Legislatura, señaló: “Creo que ya estamos. Haciendo una lectura, que no me corresponde, tendría que ser antes de que termine el primer semestre. Después, ya empieza otra etapa. Pero esa no es mi potestad. El momento de dialogar y hacer propuestas es ahora. Después ya será trabajo legislativo”.

Redactar el anteproyecto es “transformar en artículos los vectores que ya se dieron a conocer. Eso es fácil, es rápido”, acotó y dijo: “Yo entiendo que tendría que ingresar (NdR: en los próximos días), pero no manejo esa información, no me corresponde a mí decirlo”.

(Fuente: Entre Ríos Ahora)