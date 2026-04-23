Hallaron muerta en el río Coronda a la mujer que estaba desaparecida en Santa Fe

El cadáver de María Laura Lafuente en aguas del río Coronda, muy cerca de la ciudad del mismo nombre, cabecera del departamento San Jerónimo, provincia de Santa Fe. La mujer tenía 33 años y era buscada desde el lunes pasado, cuando su familia notó su desaparición y rápidamente radicó la denuncia policial.

Este jueves en horas de la siesta se conoció que finalmente fue hallado sin vida en Coronda el cuerpo de María Laura Lafuente, quien era intensamente buscada por la Comisaría 1ra. de la Unidad Regional XV de la Policía de la Provincia y la Fiscalía Regional I (departamento San Jerónimo).

Este miércoles se habían encontrado algunas pertenencias en la playa Carancho Triste y, según lo que se supo en las primeras noticias, finalmente el cuerpo de la joven no estaba lejos de ese lugar, en la zona norte de la ciudad, publicó Aire.

Para la búsqueda de la mujer fue importante la ayuda de los pescadores de la zona, que trabajaron en conjunto con la policía para hacer un rastrillaje del río en la zona, lo que determinó que en apenas 15-20 minutos de este operativo, se encuentre pasadas la hora 15 de este jueves, a la joven desaparecida, lamentablemente ya sin vida.

Las causas del fallecimiento son motivo de investigación por parte de las autoridades competentes. El cuerpo ya fue trasladado a la ciudad de Santa Fe.