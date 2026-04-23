El IAPV y la Municipalidad de San Jaime de la Frontera trabajan en la ejecución de 15 viviendas

En ese sentido, Schönhals destacó el "compromiso permanente de la gestión de Rogelio Frigerio de seguir construyendo, junto a los gobiernos locales, más viviendas para que cada vez más entrerrianos puedan cumplir el sueño de acceder a una vivienda digna".
En tanto, la intendenta Díaz valoró el acompañamiento provincial y señaló que "San Jaime de la Frontera tiene una demanda habitacional creciente, por lo que contar con herramientas como el programa Ahora Tu Hogar significa la posibilidad de gestionar respuestas concretas para las familias que esperan acceder a una vivienda".
"Avanzar en nuevos proyectos habitacionales nos da esperanza y proyección para nuestra comunidad", concluyó.