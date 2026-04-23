Según el gobierno, más del 70% de los docentes asistió a trabajar en la jornada de paro

El gobierno de Entre Ríos informó que este jueves se registró un presentismo superior al 70% en las escuelas de la provincia, en el marco de la jornada de paro convocada por los gremios del sector.

De acuerdo a datos relevados por la Consejo General de Educación (CGE), en promedio el 70% de los docentes entrerrianos asistió este jueves a sus lugares de trabajo, restando aún computar los establecimientos del turno tarde. Esto implica que la mayoría de los docentes concurrió, garantizando el desarrollo de clases en gran parte del territorio provincial.

En este contexto, el gobierno provincial destacó que el nivel de presentismo registrado permitió que la mayoría de los establecimientos educativos permanecieran abiertos y con clases, garantizando el derecho a la educación de los estudiantes entrerrianos.