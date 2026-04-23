Salió el tráiler de “Lo dejamos acá”, la película que protagonizan Ricardo Darín y Diego Peretti

Netflix difundió el primer tráiler de “Lo dejamos acá”, la nueva película con producción argentina protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti, con dirección de Hernán Goldfrid.

El film estará disponible en la plataforma líder de streaming el próximo mes de septiembre.

La película sigue la historia de un psicoanalista pragmático (Ricardo Darín) que pierde la fe en los métodos tradicionales y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Si bien todo parece funcionar al principio, sus planes se ven frustrados ante la presencia de un escritor (Diego Peretti) con un bloqueo creativo que llega a su consulta.

En las primeras imágenes de "Lo dejamos acá", Darín encarna a un psicólogo que se siente frustrado por su trabajo. Con una mirada seria y asintiendo levemente la cabeza, finge escuchar a su paciente e intenta enfocarse en él, aunque sus instintos son más fuertes y le pide terminar la sesión.

“¿Lo dejamos acá?”, es la pregunta que desencaja a Peretti, quien expresaba su problema sin problemas.

Junto a las dos grandes participaciones de los actores argentinos y la dirección de Goldfrid, el thriller psicológico promete ser un éxito en el cono sur.

Fuente: Noticias Argentinas.