Crespo continúa las celebraciones por su 138° aniversario

La comunidad de Crespo celebra este viernes 24 de abril los 138 años de su fundación con un cronograma de actividades que rinde homenaje a sus orígenes y a los pioneros que forjaron la historia de la localidad. Las conmemoraciones comenzarán a primera hora de la mañana con reconocimientos en los cementerios locales y continuarán con un acto protocolar central en el Destacamento de Vigilancia Cuartel Crespo del Ejército Argentino, para finalizar durante la noche con un encuentro artístico en el Salón Esperanza.

La agenda dio inicio a las 7:30 con la colocación de ofrendas florales en el Cementerio de Aldea Jacobi, junto al pastor Emanuel Plem, representante de la Iglesia Bautista.

Posteriormente, a las 8, el reconocimiento se trasladó al Cementerio de Crespo, contando en esa instancia con la palabra del cura párroco Simón Selvaraj, de la Iglesia San José. Estos primeros movimientos de la jornada buscaron recordar a los antiguos pobladores antes del inicio de las actividades institucionales de mayor envergadura.

Dichas actividades concentran en el predio militar a partir de las 10 con la presencia de referentes de distintas entidades de la sociedad civil y fuerzas de seguridad.

Del acto protocolar principal participarán la Banda Militar del Comando de la Segunda Brigada Blindada del Ejército Argentino, con asiento en Paraná, y la actuación del elenco del Taller de Teatro Municipal. La dimensión religiosa estarán a cargo del padre Mario Camozzi, de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, y de Fabián Pagel, por la Congregación Evangélica de la Iglesia Río de la Plata.

Para quienes no puedan asistir de manera presencial a los actos matutinos, la Municipalidad hará una transmisión especial a través de sus redes sociales (@ciudaddecrespo).

Como cierre de los festejos, a partir de las 20:30, se desarrollará una gran peña folclórica en el Salón Esperanza. La cartelera artística incluye las actuaciones musicales de Juan Manuel Billat, el Dúo Andariego, Laureano Ábrego y el grupo Generación Folclore.

El baile también tendrá su lugar con las coreografías de la Agrupación Montielera y Federal, el Ballet Folklórico del Imefaa y el Grupo Coreográfico Edelweiss.

También habrá servicio de cantina, con variedad de comidas y menú especial sin TACC.

La entrada será libre y gratuita.