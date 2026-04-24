Ratificaron la sanción al entrerriano Lisandro Martínez por tirarle del pelo a un rival

El futbolista entrerriano Lisandro Martínez recibió un duro revés este viernes porque la Federación Inglesa (FA, por sus siglas en inglés) rechazó la apelación de Manchester United por su expulsión tras tirarle el pelo a un rival y deberá cumplir las tres fechas de suspensión.

El zaguero formado en Urquiza y Libertad de Gualeguay había sido expulsado en la derrota de los Diablos Rojos por 2-1 contra el Leeds United hace dos semanas por tirarle el pelo a Dominic Calvert-Lewin. Pese a que el árbitro principal no vio la acción, el VAR le mandó a revisarlo y tras verlo en el monitor decidió mostrarle tarjeta roja al defensor.

Sin embargo, desde el conjunto de Manchester pretendían que le bajaran la sanción luego de haber cumplido un partido frente a Chelsea el pasado fin de semana, que fue victoria por 1-0 para los dirigidos por Michael Carrick.

El exjugador de Newell's y Defensa y Justicia había sido expulsado en la derrota de los Diablos Rojos por 2-1 contra el Leeds United hace dos semanas por tirarle el pelo a Dominic Calvert-Lewin. Pese a que el árbitro principal no vio la acción, el VAR le mandó a revisarlo y tras verlo en el monitor decidió mostrarle tarjeta roja al defensor.

Sin embargo, desde el conjunto de Manchester pretendían que le bajaran la sanción luego de haber cumplido un partido frente a Chelsea el pasado fin de semana, que fue victoria por 1-0 para los dirigidos por Michael Carrick, señala TyC Sports.