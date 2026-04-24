Primera Nacional: Candia, con dudas para visitar a Temperley

El defensor Franco Meritello es una de las dudas del DT Candia para visitar a Temperley.

Patronato ultima detalles para visitar a Temperley, en Turdera, en el marco de una nueva fecha de la Primera Nacional. tras el empate sin goles en el Grella, el Rojinegro intentará traerse los tres puntos en un reducto siempre complicado.

Para enfrentar al Gasolero, el DT Marcelo Candia deberá meter mano en el equipo de manera obligada. Es que Franco Meritello y Tomás Attis podrían perderse el partido por diferentes molestias físicas que le impidieron entrenar con normalidad durante la semana.

Las molestias de los futbolistas

El defensor no salió al complemento ante Deportivo Maipú producto de un traumatismo en su pierna derecha, tras un golpe y pisotón. Si bien su presencia depende de su evolución, de no encontrarse al 100%, dejaría el equipo y se abre el interrogante ¿Piccioni toma su lugar o se corre Moreyra e ingresa Genéz o Heredia?

Por su parte, Attis volvió a sufrir su lesión crónica en el pubis, motivo por el que se retiró durante el segundo tiempo el pasado sábado. La molestia en el aductor derecho lo estaría dejando afuera del cruce con el Gasolero, más allá de que este miércoles se realizó los estudios médicos correspondientes. Su presencia en la nómina también depende de su estado durante este jueves y viernes, última práctica antes de viajar al Sur bonaerense.

La buena noticia para Candia, es el regreso de Federico Bravo. El mediocampista ya dejó atrás la fecha de suspensión por su expulsión ante Almagro y mete presión, lo mismo que Augusto Picco que tuvo un buen desempeño el pasado encuentro, consigna Código Patrón.