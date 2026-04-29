La Justicia ordenó restituir la pensión de Cristina Kirchner, pero el Gobierno apelará ante la Corte

La resolución se inscribe en la causa iniciada a fines de 2024, cuando la ANSES dio de baja dos prestaciones que percibía la exmandataria. La resolución 1092 afectó a su pensión como viuda del expresidente Néstor Kirchner y la jubilación correspondiente a su rol como Presidenta de la Nación.

El organismo previsional había impulsado la medida luego de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara su condena en la causa Vialidad por la que actualmente cumple una prisión domiciliaria en el departamento de San José 1111, Constitución.

La Cámara previsional, con el voto de Juan Fantini Albarenque y Sebastián Russo, había intervenido previamente para suspender los efectos de la decisión administrativa de ANSES al declarar “formalmente admisible” el recurso presentado por Cristina Kirchner y dispuso frenar la baja de la pensión. La jueza Nora Dorado no votó por encontrarse de licencia.

El tribunal sostuvo que no podía darse de baja el beneficio de la pensión, sino suspenderlo. Pero además consideró incorrecto que ANSES hubiera eliminado ambas prestaciones “por cuestiones de honor”, tal como había sido argumentado en la resolución. Sin embargo, los jueces avalaron la suspensión de la jubilación correspondiente al cargo de Presidenta de la Nación al considerar que la condena habilita esa medida.

A principios de este año, el Gobierno había presentado un recurso ante la Justicia para revertir la decisión de la misma Cámara que había ordenado restablecer la pensión vitalicia. En dicha oportunidad, Capital Humano cuestionó el fallo bajo el argumento de que “afecta el principio de legalidad y altera el alcance de disposiciones expresas del ordenamiento jurídico”.

El Gobierno apelará ante la Corte

A criterio del ministerio que conduce Sandra Pettovello, la resolución judicial inicial omitía considerar “la prohibición expresa del derecho al cobro, ante la condena e inhabilitación absoluta” que pesa sobre la expresidenta. Además, el organismo había argumentado que no existía el “alegado derecho alimentario afectado” y que el fallo incurría en una “manifiesta errónea aplicación del derecho”.

Ante el nuevo revés de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Capital Humano afirmó que se presentarán ante la Corte Suprema de Justicia. Mediante un comunicado explicaron el alcance del fallo de la Sala III contra el recurso presentado por ANSES, organismo que integra la cartera nacional.



