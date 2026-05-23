Stang terminó quinto en la clasificación del TC 2000

Stang clasificó en el quinto lugar, a casi un segundo de su compañero de equipo Matías Rossi.

Este sábado por la tarde se desarrolló la clasificación correspondiente a la cuarta fecha del TC 2000 en el autódromo Martín Miguel de Güemes de Salta. Fue un día de gran actividad, ya que también se llevaron a cabo las pruebas oficiales y el shakedown.

En el shakedown lideró Franco Vivian con un tiempo de un minuto, 32 segundos y 444 milésimas, seguido de Matías Rossi y Gabriel Ponce de León. Los entrerrianos Franco Riva y Emiliano Stang fueron quinto y séptimo, respectivamente.

Luego tuvo lugar la primera prueba con Vivian nuevamente como líder con un tiempo de un minuto, 31 segundos y 663 milésimas, seguido por Rossi y Lucas Carabajal. Riva y Stang terminaron séptimo y noveno, algo más alejados.

En la segunda prueba cambió el líder. Esta vez fue Rossi con un registro de un minuto, 31 segundos y 231 milésimas. El segundo lugar fue para Vivian, seguido de Carabajal y el crespense Stang. Riva terminó décimo en este registro.

Llegado el momento de la verdad, los resultados volvieron a favorecer a Rossi, que terminó con su mejor tiempo de la jornada: un minuto, 30 segundos y 864 milésimas. Lo siguieron Vivian y Valentín Yankelevich a 293 y 813 milésimas, respectivamente.

Stang terminó quinto, a 995 milésimas, y Riva terminó séptimo, a un segundo y 569 milésimas, algo más alejados ambos.

La actividad continuará el domingo con el warm up que se desarrollará entre las 9.20 y las 9.30. Lo último será la carrera final, que iniciará a las 12.

Clasificación | TC 2000 | Fecha 4 (en Salta)

1°) Matías Rossi (Toyota): 1’30”864/1000.

2°) Franco Vivian (Chevrolet): a 293/1000.

3°) Valentín Yankelevich (Toyota): a 813/1000.

4°) Lucas Carabajal (Volkswagen): a 827/1000.

5°) Emiliano Stang (Toyota): a 995/1000.

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7°) Franco Riva (Chevrolet): a 1”569/1000.